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Заря - Львов. Анонс и прогноз на встречу Favbet лиги
В среду 4 марта на поле стадиона "Славутич-Арена" в Запорожье сыграют луганская "Заря" и "Львов", которые в весенней части чемпионата еще не проигрывали. Начало матча в 17:00.
Бодрый старт "Львова" весной 2020-го немного удивил, хотя учитывая общие тенденции с тех пор как команду возглавил Эгише Меликян, этого следовало ожидать. "Заря" же пока что разочаровывает качеством весеннего футбола в своем исполнении, но очков не теряет, что важнее.
Favbet лига, 21-й тур (первый этап)
Стадион: "Славутич-Арена" (Запорожье)
Главный арбитр: Дмитрий Бондаренко
Заря 17:00 Львов
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Луганский коллектив добыл максимум очков на старте весенней части чемпионата, но абсолютно не впечатлил во втором тайме с "Олимпиком" (1:0). Лишь гений Махарадзе и результативная ошибка Ксенза подарили тогда Кабаеву возможность принести команде желанную победу. Виктор Скрипник объясняет это тем, что соперники уже хорошо изучили манеру игры его команды и планомерно готовятся к "Заре".
Попытку добыть победу в среду и тем самым удержаться на второй строчке вынужденно пропустят два твердых игрока основы. Богдан Михайличенко и Владлен Юрченко из-за перебора карточек не смогут быть заявлены на поединок со "Львовом". Михайличенко лишь в двух случаях не играл в летне-осенний период и оба раза его на фланге страховал Джоэл Абу Ханна. Вместо Юорченко творить в центре поля, скорее всего, будет недавний юбиляр (150 матчей в УПЛ) Дмитрий Хомченовский.
Ориентировочный состав Зари (4-1-3-2): Махарадзе - Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Абу Ханна - Иванисеня - Леднев, Хомченовский, Кочергин - Кабаев, Перович.
"Львов" радует глаз организованностью и цепкостью в последних матчах. Команда забила по голу "Олимпику" (1:0) и "Александрии" (1:1) в последние десятиминутки, что позволило заработать четыре очка из шести возможных. В 20-м туре почти тайм "горожанам" пришлось провести в меньшинстве, что удваивает ценность положительного результата в матче с бронзовым призером Премьер-лиги.
В Запорожье не сыграет Никита Татарков, который был удален в прошлом матче. Это лишит команду вариативности на левом фланге. Со времен своего попадания в основу, которое совпало с назначением Меликяна, хавбек был незаменим. Полагаем, что главный тренер львовян решит образовавшийся ребус передвижением в опорную зону Бопесу, а слева в защите использует зимнего новичка Клименчука.
Ориентировочный состав Львова (4-2-3-1): Сарнавский - Гончар, Борзенко, Братков, Клименчук - Примак, Бопесу - Богунов, Сабино, Альваро - Ренанн.
Цифры и факты
- Две последних очные встречи между соперниками завершились со счетом 0:0, обе прошли во Львове. Этот счет также является наиболее популярным в истории взаимоотношений команд и встречался четыре раза в шести последних случаях.
- Десять матчей кряду в чемпионате "Заря" не играет вничью, последний подобный случай имел место именно во время визита ко "Львову" в первом круге. Ничейным исходом закончились и 66% очных матчей команд, начиная с осени 2018-го.
- Беспроигрышная серия команды Эгише Меликяна достигла уже четырех поединков.
Прогноз
Отличное предложение есть в букмекерской линии с коэффициентом выше двойки, но вероятностью явно больше 50%, что означает валуйность. Это "низовой" выбор на общую результативность матча. Стиль соперников намекает на подобный исход, как и 75% их поединков в нынешнем году.
Ставка: Тотал меньше (2,5) за 2.11