Заря - Львов. Анонс и прогноз на встречу Favbet лиги

Бодрый старт "Львова" весной 2020-го немного удивил, хотя учитывая общие тенденции с тех пор как команду возглавил Эгише Меликян, этого следовало ожидать. "Заря" же пока что разочаровывает качеством весеннего футбола в своем исполнении, но очков не теряет, что важнее.

Favbet лига, 21-й тур (первый этап)

Стадион: "Славутич-Арена" (Запорожье)

Главный арбитр: Дмитрий Бондаренко

Заря 17:00 Львов

Текстовая онлайн трансляция матча на UA-Футбол>>

Телетрансляция доступна на ТВ канале УНИАН и YouTube канале Football Hub

Луганский коллектив добыл максимум очков на старте весенней части чемпионата, но абсолютно не впечатлил во втором тайме с "Олимпиком" (1:0). Лишь гений Махарадзе и результативная ошибка Ксенза подарили тогда Кабаеву возможность принести команде желанную победу. Виктор Скрипник объясняет это тем, что соперники уже хорошо изучили манеру игры его команды и планомерно готовятся к "Заре".

Попытку добыть победу в среду и тем самым удержаться на второй строчке вынужденно пропустят два твердых игрока основы. Богдан Михайличенко и Владлен Юрченко из-за перебора карточек не смогут быть заявлены на поединок со "Львовом". Михайличенко лишь в двух случаях не играл в летне-осенний период и оба раза его на фланге страховал Джоэл Абу Ханна. Вместо Юорченко творить в центре поля, скорее всего, будет недавний юбиляр (150 матчей в УПЛ) Дмитрий Хомченовский.

Ориентировочный состав Зари (4-1-3-2): Махарадзе - Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Абу Ханна - Иванисеня - Леднев, Хомченовский, Кочергин - Кабаев, Перович.

"Львов" радует глаз организованностью и цепкостью в последних матчах. Команда забила по голу "Олимпику" (1:0) и "Александрии" (1:1) в последние десятиминутки, что позволило заработать четыре очка из шести возможных. В 20-м туре почти тайм "горожанам" пришлось провести в меньшинстве, что удваивает ценность положительного результата в матче с бронзовым призером Премьер-лиги.

В Запорожье не сыграет Никита Татарков, который был удален в прошлом матче. Это лишит команду вариативности на левом фланге. Со времен своего попадания в основу, которое совпало с назначением Меликяна, хавбек был незаменим. Полагаем, что главный тренер львовян решит образовавшийся ребус передвижением в опорную зону Бопесу, а слева в защите использует зимнего новичка Клименчука.

Ориентировочный состав Львова (4-2-3-1): Сарнавский - Гончар, Борзенко, Братков, Клименчук - Примак, Бопесу - Богунов, Сабино, Альваро - Ренанн.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2000 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Цифры и факты

Две последних очные встречи между соперниками завершились со счетом 0:0, обе прошли во Львове. Этот счет также является наиболее популярным в истории взаимоотношений команд и встречался четыре раза в шести последних случаях.

Десять матчей кряду в чемпионате "Заря" не играет вничью, последний подобный случай имел место именно во время визита ко "Львову" в первом круге. Ничейным исходом закончились и 66% очных матчей команд, начиная с осени 2018-го.

Беспроигрышная серия команды Эгише Меликяна достигла уже четырех поединков.

Прогноз

Отличное предложение есть в букмекерской линии с коэффициентом выше двойки, но вероятностью явно больше 50%, что означает валуйность. Это "низовой" выбор на общую результативность матча. Стиль соперников намекает на подобный исход, как и 75% их поединков в нынешнем году.

Ставка: Тотал меньше (2,5) за 2.11