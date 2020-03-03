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Динамо – Колос. Михайличенко снял Шапаренко с игры еще в первом тайме

Премьер-лига
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Педагогические приемы от наставника киевлян

Динамо – Колос. Михайличенко снял Шапаренко с игры еще в первом тайме
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Киевское Динамо играет свой матч 21-го тура УПЛ с Колосом.

К 30-й минуте счет в матче не открыт, а уже на 32-й Алексей Михайличенко сделал первую замену, сняв с игры Николая Шапаренко и выпустив Владимира Шепелева.

Данная замена является игровой, так как Николай никаких видимых повреждений не получал, а при выходе с поля излучал явное недовольство.

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В статье: Алексей Михайличенко Динамо (Киев) Колос (Ковалевка) Николай Шапаренко Владимир Шепелев
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