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Шахтер прибыл на матч с Днепром-1 без Алана Патрика и Коваленко
В предварительной заявке 20 игроков
Донецкий "Шахтер" прибыл в Харьков, где в среду 4 марта в матче 21-го тура сыграет с "Днепром-1".
На этот матч Луиш Каштру взял 20 игроков.
Отдельно отметим, что в предварительной заявке нет Алана Патрика и Виктора Корваленко.
Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин
Защитники: Додо, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Исмаили, Сергей Кривцов
Полузащитники: Маркиньос Сиприано, Тарас Степаненко, Майкон, Артем Бондаренко, Марлос, Тете, Тайсон, Евгений Коноплянка, Фернандо, Дентиньо, Сергей Болбат
Нападающий: Жуниор Мораес
Напомним, что начнется поединок в 19:00.