Шахтер прибыл на матч с Днепром-1 без Алана Патрика и Коваленко

Донецкий "Шахтер" прибыл в Харьков, где в среду 4 марта в матче 21-го тура сыграет с "Днепром-1".

На этот матч Луиш Каштру взял 20 игроков.

Отдельно отметим, что в предварительной заявке нет Алана Патрика и Виктора Корваленко.

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин

Защитники: Додо, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Исмаили, Сергей Кривцов

Полузащитники: Маркиньос Сиприано, Тарас Степаненко, Майкон, Артем Бондаренко, Марлос, Тете, Тайсон, Евгений Коноплянка, Фернандо, Дентиньо, Сергей Болбат

Нападающий: Жуниор Мораес

Напомним, что начнется поединок в 19:00.