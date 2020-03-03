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Шахтер прибыл на матч с Днепром-1 без Алана Патрика и Коваленко

Премьер-лига
(1 голосов)

В предварительной заявке 20 игроков

Шахтер прибыл на матч с Днепром-1 без Алана Патрика и Коваленко
Новина українською

Донецкий "Шахтер" прибыл в Харьков, где в среду 4 марта в матче 21-го тура сыграет с "Днепром-1".

На этот матч Луиш Каштру взял 20 игроков.

Отдельно отметим, что в предварительной заявке нет Алана Патрика и Виктора Корваленко.

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин

Защитники: Додо, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Исмаили, Сергей Кривцов

Полузащитники: Маркиньос Сиприано, Тарас Степаненко, Майкон, Артем Бондаренко, Марлос, Тете, Тайсон, Евгений Коноплянка, Фернандо, Дентиньо, Сергей Болбат

Нападающий: Жуниор Мораес

Напомним, что начнется поединок в 19:00.

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В статье: Алан Патрик Шахтер (Донецк) СК Днепр-1
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
03.03.2020 в 21:36
только не ставте Коно опять проиграете --он полный отстой
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