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Матч потерь для гостей и приобретений для хозяев. Динамо - Колос 2:0

Премьер-лига
(3 голосов)

"Динамо" впервые не пропускает в этом году

Матч потерь для гостей и приобретений для хозяев. Динамо - Колос 2:0
Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Алексей Михайличенко решил привлекать удачу путём изменений в старте по сравнению с поражением "Днепру-1" на прошлых выходных. Наставник киевлян полностью изменил центр поля, позицию вратаря и форварда, а Караваев вышел на непривычной для себя позиции левого защитника из-за дисквалификации Миколенко. Руслан Костышин также внёс точечные перемены в свой состав после двух кряду побед: во-первых, Задоя вышел в основе вместо дисквалифицированного Смирного, Лысенко вместо Бондаренко оказался на острие, а Вильхамссон отправил в запас Морозко.

"Колос" сходу показал высокую интенсивность и встречал соперника едва не около его штрафной. У "Динамо" очень сильно проседал центр, где никто из тройки Шапаренко - Кадири - Дуэлунн не был похож на лидера, готовый задать темп и направление атаки. Поэтому середину хозяевам поля приходилось переходить только через лонгболлы от защитников в атакующую треть. Это ни к чему хорошему не приводило: около штрафной Волынца защита "Колоса" уверенно отбирала мяч и начинала строить свои атаки.

В таких условиях замена Шапаренко на более стабильного Шепелева выглядела логичной. Сколько бы Николай не размахивал руками и не обижался, но конкретно сейчас он не был готов вести игру, как лидер этого "Динамо".

В принципе, никаких грандиозных предпосылок, чтобы одна из команд завершила стартовые 45 минут в свою пользу, не было. Однако "Динамо" сумело найти момент: после подачи Кендзёры слева и удара из пределов штрафной де Пены мяч отскочил от штанги к Солю, который избежал офсайда и добил снаряд в сетку.

Вскоре эндшпиль тайма превратился для "Колоса" из плохого в катастрофический: Задоя пошёл в очень жёсткий подкат против Цыганкова в середине поля, получив вполне справедливую красную.

Костышин в перерыве выпустил Кожушко, и тот буквально сразу мог оказаться полезным для своей команды. Олег выбегал один на один с вратарём, но просто бездарно обработал мяч и шанс упустил. Уже после потери арбитры постфактум зафиксировали офсайд, однако это никак не влияет на реализацию таких моментов футболистами уровня УПЛ.

Вопрос по победителю матча достаточно скоро после этого эпизода снял Цыганков, потрясающим выстрелом в левую "девятку" закинув мяч метров с двадцати.

Как и в первом матче этих команд, "Колос" поплыл при неудобном для себя счёте. Киев, ясно, получил больше пространства и возможностей идти вперёд, наверное, впервые в этом году порадовав своих болельщиков игрой в атаке.

Но без ложки дёгтя, естественно, не обошлось. Ковалёвцы, когда отошли от второго киевского удара, наконец-то пошли вперёд, и Кожушко получил ещё один выход один на один, реализовав его. Однако графика показала, что нападающий гостей менее чем на длину своей стопы оказался в положении "вне игры".

Впрочем, от хозяев остроты исходило намного больше. Счастье "Колоса", что здорово в своей штрафной работал Волынец, который даже при неприятном командном счёте на премиальные сегодня наработал.

"Динамо" одержало намного более убедительную победу, чем это было против "Ворсклы". А ещё наконец-то забил в УПЛ Фран Соль и вернулся в сттарт Виктор Цыганков, который этой зимой больше лечился, чем играл. К тому же, как минимум до завтра "бело-синие" возвращаются на второе место. Поэтому эту игру для киевлян можно однозначно занести в актив.

Для "Колоса" этот матч оказался не столь оптимистичным: при прекрасной динамике с первых минут парни Руслана Костышина проиграли, потеряв как минимум на один матч из-за дисквалификации Задои и на неопределённый срок Ореховского, выбывшего сегодня из-за травмы. Новичок УПЛ всё ещё фаворит на последнее место в ТОП-6, но завтра их шансы могут пошатнуть "Мариуполь" и "Днепр-1".

Динамо - Колос 2:0
Голы: Франсиско Соль 40, Виктор Цыганков 54
Динамо: Денис Бойко, Денис Попов, Мохаммед Кадири, Франсиско Соль, Николай Шапаренко (Владимир Шепелев 31), Карлос Де Пена (Беньямин Вербич 52), Виктор Цыганков, Александр Караваев, Артем Шабанов, Томаш Кендзёра, Миккель Дуэлунн (Георгий Цитаишвили 88)
Колос: Евгений Волынец, Кирилл Петров, Владимир Лысенко, Виталий Гавриш, Владислав Емец, Павел Ореховский (Вадим Милько 81), Олег Ильин (Евгений Морозко 64), Арни Вильхамссон, Евгений Ефремов, Андрей Богданов, Евгений Задоя
Предупреждения: Николай Шапаренко 11, Артем Шабанов 28, Франсиско Соль 43 - Кирилл Петров 22, Владислав Емец 32, Евгений Ефремов 63
Удаление: Евгений Задоя 45+2 (опасная игра с риском нанесения травмы)

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В статье: Динамо (Киев) Колос (Ковалевка)
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Комментарии (20)
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KDK2020 (Киев)
03.03.2020 в 22:43
Офсайду не було, я це й без вару побачив. Але за Динамо після 35 років стажу більше не вболіваю. Соромно радіти до повних штанів за перемогу над якоюсь Ковалівкою. А тут виходить, що більше радостей й немає та не прогнозується.
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0
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
03.03.2020 в 22:06
Вар по офсайду - це повна ж.. опа. Раніше були рекомендації, як нас вчили- сумніваєшся- на користь атаки. А тепер що? Пів локтя за межею - офсайд. Ніготь не стрижений -офсайд. Гравець по м'ячу кіксує- офсайд. Це вже просто піпєц! Арбітр в полі- це так, для протоколу. Основний- то, хто в зомбоящику.
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+1
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
03.03.2020 в 22:07
Півліктя - це десь 20 см.Як не крути - оффсіте.
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+1
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
03.03.2020 в 22:11
Так офсайд фіксується по тим кінцівкам чи тулубу, яким можна забити гол( голова , ноги), а не півліктя...!!!
0
-1
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Кююмалайнен (Київ)
03.03.2020 в 22:03
сVARили парней из Ковалевки - половину длины стопы вычислили в офсайде...
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0
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
03.03.2020 в 22:00
Де вони відкопали цього нікчемного темношкірого Кадирова?
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0
-2
oda1979 (Запорожье)
03.03.2020 в 21:57
ДК дно на дне... если у Суркиса задача для команды обыгрывать Такие команды как Колос, ну тогда ок. Грустно смотреть на нынешнее Динамо. Не давно пересматривал Барса-ДК во времена Лобана.. эх и ещё раз эх.. понравилось, как Колос в контры пару раз выбегал.
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+3
-5
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Spokoyno (Киев)
03.03.2020 в 21:37
Ну якщо навіть у меншості Динамо могло давити Д1, то що тут казати / чекати. Дійсно перші хвилин 10... 15 гості носились не надаючи змоги господарям голову підняти, але спурт довгим не буває По Динамо знов питання де цікавий рух перш за все м'яча, комбінації та реалізація.
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+6
-1
support (Kyiv)
03.03.2020 в 21:47
все по делу, колосу нужно было забивать в первые 20 мин, чтобы "играть в свою игру". Понравился лесик, который не зассал снять голденбоя на 30 минуте.
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+1
-5
Джан Мурадов (Придеснянськ)
03.03.2020 в 21:58
Взагалі-то Голденбой у нас один - Вітя Коваленко.
+5
0
support (Kyiv)
03.03.2020 в 22:03
хз, шо коваленко , шо шапаренко - одна и та же параша не по делу распиаренная
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+1
-4
Джан Мурадов (Придеснянськ)
03.03.2020 в 22:10
Про Шапаренка не казали,що він крутіший з Белькевича наприклад на відміну від.
+5
0
support (Kyiv)
03.03.2020 в 21:37
ну все, великое динамо киев вернулось. берегись шахтер, заря, десна - весь пьедестал за ДК
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+3
-8
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
03.03.2020 в 21:48
Запор-т, ты опять петросянишь?
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+6
-1
support (Kyiv)
03.03.2020 в 21:52
как то слабо, рыжий, придумай что нибудь креативненькое
0
-5
Джан Мурадов (Придеснянськ)
03.03.2020 в 21:59
Понаєхалі,мля...
+4
0
support (Kyiv)
03.03.2020 в 22:03
витюха бокаска, перелогинься, тебя рассекретили
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+2
-4
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Hugo64 (PARIS)
03.03.2020 в 21:35
именно до удаление- и это даже киевские комментаторы признавали - что ДК очень слабо начало игру, и колос очень даже активненько атаковал , даже пенальти чуть не заработал. Было ли удаление--решение судьи и по словам тех же комментаторов что джа- хотя иногда ОНИ же возмущались решениями судьи когда Он давал ж.карточки игрокам ДК
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+3
-2
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Ди (Киев)
03.03.2020 в 21:34
Хоть что-то...
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+3
-2
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ПетроФ (Луцьк)
03.03.2020 в 21:27
Десь перші 25-30 хв. "Колос" виглядав набагато краще. А дальше все стало на свої місця. Хоча ДК доволі униле....
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-2

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