Матч потерь для гостей и приобретений для хозяев. Динамо - Колос 2:0

Алексей Михайличенко решил привлекать удачу путём изменений в старте по сравнению с поражением "Днепру-1" на прошлых выходных. Наставник киевлян полностью изменил центр поля, позицию вратаря и форварда, а Караваев вышел на непривычной для себя позиции левого защитника из-за дисквалификации Миколенко. Руслан Костышин также внёс точечные перемены в свой состав после двух кряду побед: во-первых, Задоя вышел в основе вместо дисквалифицированного Смирного, Лысенко вместо Бондаренко оказался на острие, а Вильхамссон отправил в запас Морозко.

"Колос" сходу показал высокую интенсивность и встречал соперника едва не около его штрафной. У "Динамо" очень сильно проседал центр, где никто из тройки Шапаренко - Кадири - Дуэлунн не был похож на лидера, готовый задать темп и направление атаки. Поэтому середину хозяевам поля приходилось переходить только через лонгболлы от защитников в атакующую треть. Это ни к чему хорошему не приводило: около штрафной Волынца защита "Колоса" уверенно отбирала мяч и начинала строить свои атаки.

В таких условиях замена Шапаренко на более стабильного Шепелева выглядела логичной. Сколько бы Николай не размахивал руками и не обижался, но конкретно сейчас он не был готов вести игру, как лидер этого "Динамо".

В принципе, никаких грандиозных предпосылок, чтобы одна из команд завершила стартовые 45 минут в свою пользу, не было. Однако "Динамо" сумело найти момент: после подачи Кендзёры слева и удара из пределов штрафной де Пены мяч отскочил от штанги к Солю, который избежал офсайда и добил снаряд в сетку.

Вскоре эндшпиль тайма превратился для "Колоса" из плохого в катастрофический: Задоя пошёл в очень жёсткий подкат против Цыганкова в середине поля, получив вполне справедливую красную.

Костышин в перерыве выпустил Кожушко, и тот буквально сразу мог оказаться полезным для своей команды. Олег выбегал один на один с вратарём, но просто бездарно обработал мяч и шанс упустил. Уже после потери арбитры постфактум зафиксировали офсайд, однако это никак не влияет на реализацию таких моментов футболистами уровня УПЛ.

Вопрос по победителю матча достаточно скоро после этого эпизода снял Цыганков, потрясающим выстрелом в левую "девятку" закинув мяч метров с двадцати.

Как и в первом матче этих команд, "Колос" поплыл при неудобном для себя счёте. Киев, ясно, получил больше пространства и возможностей идти вперёд, наверное, впервые в этом году порадовав своих болельщиков игрой в атаке.

Но без ложки дёгтя, естественно, не обошлось. Ковалёвцы, когда отошли от второго киевского удара, наконец-то пошли вперёд, и Кожушко получил ещё один выход один на один, реализовав его. Однако графика показала, что нападающий гостей менее чем на длину своей стопы оказался в положении "вне игры".

Впрочем, от хозяев остроты исходило намного больше. Счастье "Колоса", что здорово в своей штрафной работал Волынец, который даже при неприятном командном счёте на премиальные сегодня наработал.

"Динамо" одержало намного более убедительную победу, чем это было против "Ворсклы". А ещё наконец-то забил в УПЛ Фран Соль и вернулся в сттарт Виктор Цыганков, который этой зимой больше лечился, чем играл. К тому же, как минимум до завтра "бело-синие" возвращаются на второе место. Поэтому эту игру для киевлян можно однозначно занести в актив.

Для "Колоса" этот матч оказался не столь оптимистичным: при прекрасной динамике с первых минут парни Руслана Костышина проиграли, потеряв как минимум на один матч из-за дисквалификации Задои и на неопределённый срок Ореховского, выбывшего сегодня из-за травмы. Новичок УПЛ всё ещё фаворит на последнее место в ТОП-6, но завтра их шансы могут пошатнуть "Мариуполь" и "Днепр-1".

Динамо - Колос 2:0

Голы: Франсиско Соль 40, Виктор Цыганков 54

Динамо: Денис Бойко, Денис Попов, Мохаммед Кадири, Франсиско Соль, Николай Шапаренко (Владимир Шепелев 31), Карлос Де Пена (Беньямин Вербич 52), Виктор Цыганков, Александр Караваев, Артем Шабанов, Томаш Кендзёра, Миккель Дуэлунн (Георгий Цитаишвили 88)

Колос: Евгений Волынец, Кирилл Петров, Владимир Лысенко, Виталий Гавриш, Владислав Емец, Павел Ореховский (Вадим Милько 81), Олег Ильин (Евгений Морозко 64), Арни Вильхамссон, Евгений Ефремов, Андрей Богданов, Евгений Задоя

Предупреждения: Николай Шапаренко 11, Артем Шабанов 28, Франсиско Соль 43 - Кирилл Петров 22, Владислав Емец 32, Евгений Ефремов 63

Удаление: Евгений Задоя 45+2 (опасная игра с риском нанесения травмы)