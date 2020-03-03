Карпаты - Александрия. Прогноз с анонсом на матч Премьер-лиги

Закроют программу предпоследнего тура первого этапа УПЛ последняя команда чемпионата и клуб, хуже которого начали год только "Олимпик" с "Мариуполем". "Александрия" выглядит тяжело и это не может не беспокоить тренерский штаб, который прибегает к непопулярным и жестким кадровым решениям. "Карпаты" же выжимают максимум из имеющегося ресурса, пытаясь по крайней мере давать бой всем соперникам без исключения.

Favbet лига, 21-й тур (первый этап)

Стадион: "Украина" (Львов)

Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин

Карпаты 19:30 Александрия

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Учитывая зимние проблемы "Карпат", старт весенней части чемпионата стоит признать удовлетворительным. С одной стороны - аутсайдер набрал лишь одно очко в двух встречах, с другой - показал структурность игры и нацеленность на максимальный результат, вне зависимости от статуса и силы соперника.

Только отсидел дисквалификацию Владислав Дубинчак, как угодил в лапы фемиды Геннадий Пасич. Правда заменить левого вингера есть кем, с "Колосом" (1:2) как раз отлично вошел в игру Артем Козак.

Ориентировочный состав Карпат (4-1-4-1): Кудрик - Мартинс, Гиоргадзе, Халл, Дубинчак - Клец - Лях, Назарина, Притула, Козак - Матар.

У "Александрии" нет отстраненных из-за карточек, но при этом главный тренер вряд ли доволен подопечными, которые в статусе действующих бронзовых призеров УПЛ разжились всего одним очком после возобновления чемпионата в играх с представителями нижней шестерки ("Колос" на момент очного матча также находился там).

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Специалисты уже намекают, что Владимир Шаран слишком сильно нагрузил команду на сборах, поэтому критика отдельных исполнителей со стороны наставника не всегда обоснованная. Тем не менее, Шендрик и Задерака тренируются с дублем, что заставит тренерский штаб вновь перетряхивать состав.

Ориентировочный состав Александрии (4-4-2): Панькив - Мирошниченко, Дубра, Бухал, Вантух - Лучкевич, Банада, Гречишкин, Мишенко - Третьяков, Ситало.

Цифры и факты

В шести последних матчах "Карпаты" набрали лишь одно очко и это абсолютно худший результат в Премьер-лиге.

"Александрия" на выезде проиграла только один матч из последних пяти, но и победу добыла лишь однажды.

В пяти из семи последних игр на выезде (включая кубковую с "Диназом", где играл дубль) "Александрия" не смогла забить.

Прогноз

Хватит "Александрии" терять очки, тем более против последней команды турнира. "Карпаты", конечно, молодцы и без боя с поля не уйдут, но гости добьются своего и не станут повторять прежних ошибок из субботнего львовского матча на "Украине". Тогда они в большинстве не сумели дожать соперника и пропустили в концовке.

Ставка: Победа "Александрии"