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Карпаты - Александрия. Прогноз с анонсом на матч Премьер-лиги
В заключительном матче 21-го тура чемпионата Украины львовские "Карпаты" встретятся на своем поле с "Александрией". Начало поединка на стадионе "Украина" 4 марта в 19:30.
Закроют программу предпоследнего тура первого этапа УПЛ последняя команда чемпионата и клуб, хуже которого начали год только "Олимпик" с "Мариуполем". "Александрия" выглядит тяжело и это не может не беспокоить тренерский штаб, который прибегает к непопулярным и жестким кадровым решениям. "Карпаты" же выжимают максимум из имеющегося ресурса, пытаясь по крайней мере давать бой всем соперникам без исключения.
Favbet лига, 21-й тур (первый этап)
Стадион: "Украина" (Львов)
Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин
Карпаты 19:30 Александрия
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Учитывая зимние проблемы "Карпат", старт весенней части чемпионата стоит признать удовлетворительным. С одной стороны - аутсайдер набрал лишь одно очко в двух встречах, с другой - показал структурность игры и нацеленность на максимальный результат, вне зависимости от статуса и силы соперника.
Только отсидел дисквалификацию Владислав Дубинчак, как угодил в лапы фемиды Геннадий Пасич. Правда заменить левого вингера есть кем, с "Колосом" (1:2) как раз отлично вошел в игру Артем Козак.
Ориентировочный состав Карпат (4-1-4-1): Кудрик - Мартинс, Гиоргадзе, Халл, Дубинчак - Клец - Лях, Назарина, Притула, Козак - Матар.
У "Александрии" нет отстраненных из-за карточек, но при этом главный тренер вряд ли доволен подопечными, которые в статусе действующих бронзовых призеров УПЛ разжились всего одним очком после возобновления чемпионата в играх с представителями нижней шестерки ("Колос" на момент очного матча также находился там).
Специалисты уже намекают, что Владимир Шаран слишком сильно нагрузил команду на сборах, поэтому критика отдельных исполнителей со стороны наставника не всегда обоснованная. Тем не менее, Шендрик и Задерака тренируются с дублем, что заставит тренерский штаб вновь перетряхивать состав.
Ориентировочный состав Александрии (4-4-2): Панькив - Мирошниченко, Дубра, Бухал, Вантух - Лучкевич, Банада, Гречишкин, Мишенко - Третьяков, Ситало.
Цифры и факты
- В шести последних матчах "Карпаты" набрали лишь одно очко и это абсолютно худший результат в Премьер-лиге.
- "Александрия" на выезде проиграла только один матч из последних пяти, но и победу добыла лишь однажды.
- В пяти из семи последних игр на выезде (включая кубковую с "Диназом", где играл дубль) "Александрия" не смогла забить.
Прогноз
Хватит "Александрии" терять очки, тем более против последней команды турнира. "Карпаты", конечно, молодцы и без боя с поля не уйдут, но гости добьются своего и не станут повторять прежних ошибок из субботнего львовского матча на "Украине". Тогда они в большинстве не сумели дожать соперника и пропустили в концовке.
Ставка: Победа "Александрии"