Михайличенко: Если нет желания играть в Динамо, нужно уходить. Поэтому Кадар в Китае

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей михайличенко пояснил, почему защитник Томаш Кадар покинул киевский клуб.

"Этот вопрос уже звучал неделю назад. Он переходит по кругу?

Чтобы играть в "Динамо", нужно не просто подписать контракт. Если нет желания играть в "Динамо", нужно уходить. Поэтому Кадар играет в Китае", – сказал Михайличенко.

Напомним, что Кадар, который конфликтовал с главным тренером киевлян, перешел в китайский "Шаньдун Лунэн" за 3 миллиона евро.