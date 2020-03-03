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Михайличенко: Если нет желания играть в Динамо, нужно уходить. Поэтому Кадар в Китае
Тренер без явного энтузиазма ответил на очередной вопрос о Кадаре
Главный тренер киевского "Динамо" Алексей михайличенко пояснил, почему защитник Томаш Кадар покинул киевский клуб.
"Этот вопрос уже звучал неделю назад. Он переходит по кругу?
Чтобы играть в "Динамо", нужно не просто подписать контракт. Если нет желания играть в "Динамо", нужно уходить. Поэтому Кадар играет в Китае", – сказал Михайличенко.
Напомним, что Кадар, который конфликтовал с главным тренером киевлян, перешел в китайский "Шаньдун Лунэн" за 3 миллиона евро.
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Источник:Трибуна
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