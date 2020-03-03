Михайличенко: Замена Шапаренко связано с желтой карточкой и игрой в центре поля

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко на послематчевой пресс-конференции прокомментировал игру 21-го тура УПЛ с "Колосом" (2:1).

- Игру можно оценить по-разному. С точки зрения результата она удовлетворительна. То, что мы заработали три очка - очень важно. С точки зрения содержания игры, то она оказалась неоднородной и не той, что мы ожидали. После матча в Днепре нам было нужно немного освежить состав. За 17 дней нам предстоит провести пять матчей. А в начале сезона играть на таких полях и с такой нагрузкой это достаточно сложно. Но самым главным сегодня был результат после поражения в Днепре. Ребята это понимали, на них давит груз ответственности. Но находясь в большинстве и имея один мяч преимущества, можно было сыграть острее и разнообразнее впереди. Озабоченность результатом наложила свой отпечаток. Не все получалось, но это вполне объяснимо.

- Можно сказать, что у "Динамо" два полноценных состава?

- Мы стремимся к конкуренции на каждой позиции. Она только помогает. Многие игроки, которые сегодня вышли в старте, знают, что наш стартовый состав - это не 11 человек, а 18. Это очень важно. Чтобы каждый мог выйти в любой момент и сделать то, что от него требуется. Миколенко и Буяльский пропускали матч. Некоторым нужно было дать отдохнуть.Ведь мы 70 минут играли в Днепре вдесятером. Было потеряно много сил и эмоций. Нужна была перезарядка. Также нужно было дать шанс другим почувствовать себя игроками стартового состава. Будем стараться поддерживать конкуренцию и не делать ее искусственной.

- С чем связана замена Шапаренко?

- Первая причина - это его быстрая желтая карточка. Мы знаем его эмоциональность, а потом у него еще было несколько нарушений. Не хотели рисковать и заменили его. Вторая причина заключается в том, что нас не совсем удовлетворяло то, как мы вели игру в середине поля в первые 30 минут. Но это не значит, что в этом был виноват только Шапаренко. Были виноваты все. Но своим предупреждением Коля подтолкнул нас к этому.

- Что вы ему сказали?

- Я его успокоил. Сказал, что причина не в нем. Так нужно для команды. То, что я сказал вам, объяснил и ему. По его эмоциям было видно, как он хотел играть. У него еще будет шанс.

- Оцените игру Кадири?

- Он продуктивно провел сборы и в некоторых матчах показал, что уверенно чувствует себя на позиции опорника и центрального защитника. Сегодня он один из конкурентов в середину поля. Сегодня он на хорошо уровне отыграл на оборону. В атаке будем требовать от него больше разнообразия. Но в таком составе команда вышла первый раз, а ответственность за результат давит на ребят. Стараемся это убрать, потому что ответственность за результат несу я. Но ребята переживают и понимают, что в каждом матче нужно играть на победу.