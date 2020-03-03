Караваев: Люблю играть на атаку, когда вижу, что ситуация позволяет

Защитник Динамо Александр Караваев оценил свою игру в победном матче против Колоса (2:0) в чемпионате Украины.

"Привык уже играть слева, периодически там играю. Если надо там сыграть – играю, почему нет? Да, нужно больше делать работы неродной ногой, но хороший футболист должен работать двумя ногами. Считаю, что справился со своими обязанностями.

Сначала была небольшая суета, потом начали появляться моменты. Начали играть с продвижением вперед, забили голы. Конечно, после проигрышей выносишь урок. Плохое забываешь. Забыли ту игру, движемся дальше и сегодня очень хотели победить.

Люблю играть на атаку, когда вижу, что ситуация это позволяет – то стараюсь всегда помогать, чтобы больше вариантов было у группы атаки".

Напомним, что благодаря этой победе Динамо вышло на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Украины.