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Денис Попов назвал проблемы Динамо в матче с Колосом
По мнению защитника, одной из причин является несыгранность команды
Защитник Динамо Денис Попов выделил главные проблемы в игре Динамо против Колоса (2:0).
"Результатом, возможно, и довольны, но над игрой еще надо работать.
Какие проблемы были?
У нас была ротация состава, некоторые ребята еще недостаточно сыграны, еще не почувствовали игру в этом сезоне. Возможно, проблемы были именно в этом.
Игра сначала складывалась напряженно. Понятно, что после удаления у Колоса стало легче. Ну, тогда им не нужно было так фолить. Голы всегда придают уверенности, ноги сами бегут, ведь когда счет 0:0, то есть волнение ", - рассказал Попов в комментарии Football Hub.