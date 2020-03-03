  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Денис Попов назвал проблемы Динамо в матче с Колосом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Денис Попов назвал проблемы Динамо в матче с Колосом

Премьер-лига
(1 голосов)

По мнению защитника, одной из причин является несыгранность команды

Денис Попов назвал проблемы Динамо в матче с Колосом
Новина українською

Защитник Динамо Денис Попов выделил главные проблемы в игре Динамо против Колоса (2:0).

"Результатом, возможно, и довольны, но над игрой еще надо работать.

Какие проблемы были?

У нас была ротация состава, некоторые ребята еще недостаточно сыграны, еще не почувствовали игру в этом сезоне. Возможно, проблемы были именно в этом.

Игра сначала складывалась напряженно. Понятно, что после удаления у Колоса стало легче. Ну, тогда им не нужно было так фолить. Голы всегда придают уверенности, ноги сами бегут, ведь когда счет 0:0, то есть волнение ", - рассказал Попов в комментарии Football Hub.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Денис Попов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Footballhub
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...