Денис Попов назвал проблемы Динамо в матче с Колосом

Защитник Динамо Денис Попов выделил главные проблемы в игре Динамо против Колоса (2:0).

"Результатом, возможно, и довольны, но над игрой еще надо работать.

Какие проблемы были?

У нас была ротация состава, некоторые ребята еще недостаточно сыграны, еще не почувствовали игру в этом сезоне. Возможно, проблемы были именно в этом.

Игра сначала складывалась напряженно. Понятно, что после удаления у Колоса стало легче. Ну, тогда им не нужно было так фолить. Голы всегда придают уверенности, ноги сами бегут, ведь когда счет 0:0, то есть волнение ", - рассказал Попов в комментарии Football Hub.