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Защитник ФК Львов подумал о методе, как отобрать очки у Зари
Продолжается 21 тур УПЛ
Владислав Приймак, 23-летний защитник ФК "Львов", рассказал о сегодняшнем матче своей команды на выезде в Запорожье с "Зарей" (начнется в 17:00).
Вчера горожане завершили подготовку к матчу - провели тренировку и закрытое теоретическое занятие.
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На такую команду, как "Заря", нужно выходить единственным коллективом, с настроением, желанием побеждать и, конечно, правильной тактической схемой. Только так можно в такого соперника отбирать очки - иначе не получится.
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Источник:Футбол News
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