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Защитник ФК Львов подумал о методе, как отобрать очки у Зари

Премьер-лига
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Продолжается 21 тур УПЛ

Защитник ФК Львов подумал о методе, как отобрать очки у Зари
Новина українською

Владислав Приймак, 23-летний защитник ФК "Львов", рассказал о сегодняшнем матче своей команды на выезде в Запорожье с "Зарей" (начнется в 17:00).

Вчера горожане завершили подготовку к матчу - провели тренировку и закрытое теоретическое занятие.

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На такую команду, как "Заря", нужно выходить единственным коллективом, с настроением, желанием побеждать и, конечно, правильной тактической схемой. Только так можно в такого соперника отбирать очки - иначе не получится.

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В статье: Заря (Луганск) ФК Львов УПЛ Владислав Приймак
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Источник:
Футбол News

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