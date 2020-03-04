Защитник ФК Львов подумал о методе, как отобрать очки у Зари

Владислав Приймак, 23-летний защитник ФК "Львов", рассказал о сегодняшнем матче своей команды на выезде в Запорожье с "Зарей" (начнется в 17:00).

Вчера горожане завершили подготовку к матчу - провели тренировку и закрытое теоретическое занятие.