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Кравченко: С Днепр-1 Шахтер выставит тот состав, который будет готовиться к игре с Вольфсбургом
Матч УПЛ - уже сегодня
Капитан СК "Днепр-1" Сергей Кравченко прокомментировал предстоящий матч 21 тура УПЛ против "Шахтера" в Харькове (сегодня в 19:00).
Сергей сообщил, что к матчу с дончанами готовились как обычно.
Не так много времени было. Восстановление, просмотр предыдущих матчей соперника.
Все знают "Шахтер", смотрим же матче Лиги чемпионов, Лиги Европы. Тренера отметили определенные нюансы. Но посмотрим, что у нас получится.
Опорный полузащитник "Днепр-1" надеется, что эйфории после победы над Динамо у его команды не будет.
Но игра покажет. Настраиваемся на очень тяжелый матч. Тем более "Шахтер" накануне проиграл "Ворскле".
Я думаю, две осечки подряд они себе редко позволяют. Против нас будет играть оптимальный состав, который будет готовиться к матчу с "Вольфсбургом". Поэтому ...Могу сказать одно: будет очень-очень трудно.