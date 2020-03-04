Кравченко: С Днепр-1 Шахтер выставит тот состав, который будет готовиться к игре с Вольфсбургом

Капитан СК "Днепр-1" Сергей Кравченко прокомментировал предстоящий матч 21 тура УПЛ против "Шахтера" в Харькове (сегодня в 19:00).

Сергей сообщил, что к матчу с дончанами готовились как обычно.

Не так много времени было. Восстановление, просмотр предыдущих матчей соперника. Все знают "Шахтер", смотрим же матче Лиги чемпионов, Лиги Европы. Тренера отметили определенные нюансы. Но посмотрим, что у нас получится.

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Опорный полузащитник "Днепр-1" надеется, что эйфории после победы над Динамо у его команды не будет.