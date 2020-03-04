Олимпик - Десна. Анонс и прогноз на матч

Favbet-лига. Первый этап. 21-й тур

4 марта. Киев. НСК "Олимпийский". Начало в 17:00

"Олимпик" (Донецк) - "Десна" (Чернигов)

Главный арбитр - Виктор Копиевский

Ассистенты: Дмитрий Оганесян и Станислав Марулин

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Цифры и факты

обе команды уже решили вопросы по попаданию в шестёрки на первом этапе чемпионата. "Десна" сыиграет в числе сильнейших команд страны, а "Олимпик" через "Группу выбывания" постарается не вылететь и пробиться в еврокубки.

"Олимпик" - единственная команда УПЛ, которая пока не набрала ни одного очка после зимней паузы. Дончане в стартовой игре года уступили "Львову", а затем - "Заре". Любопытно, что оба поединка завершились с идентичным счётом 0:1.

в целом, у "Олимпика" действующая пятиматчевая серия поражений в УПЛ.

На счету "Десны" на старте 2020-го поражение и победа. Для начала "северяне" проиграли "Шахтёру" (0:1), а спустя неделю разгромили "Мариуполь" 4:0, повторив результат самой крупной для себя победы на уровне УПЛ.

"Десна" выигрывает у "Олимпика" три очных матча подряд. С тех пор, как оба соперника поднялись в Премьер-лигу, из пяти встреч дончане победили только в одной. В первом круге нынешнего чемпионата всё могло завершиться нулями на табло, однако "Десне" повезло с голом Александра Филиппова на последней минуте основного времени.

"Олимпик" - одна из двух худших команд сезона по результатам домашних игр в УПЛ. Из десяти встреч на своём поле дончане не проиграли только в трёх и набрали за это время семь очков. Хуже дела только у "Карпат", у которых в родных стенах шесть баллов с начала сезона.

Составы

"Олимпик"

Не сыграют: Лукьянчук, Вербный (оба - травма)

Висенте Гомес не использовал идентичный состав в двух играх нынешнего года, поэтому сейчас угадать старт хозяев непросто. Предположим, что Цымбалюк выйдет в опорной зоне вместо травмированного Вербного (есть ещё вариант с Кравчуком), номинальный защитник Кравченко вновь сыграет в полузащите, а пару центрбеков с Гришко составит Зотько.

Ориентировочный состав "Олимпика" (слева - направо): Крынский - Лебеденко, Зотько, Гришко, Ксёнз - Цымбалюк - Дегтярёв, Политыло, Завийский, Кравченко - Шахаб.

"Десна"

Не сыграют: -

Александр Рябоконь очень любит проводить ротацию на флангах полузащиты, поэтому сегодня есть высокая вероятность выйти в старте у Картушова и Гуцуляка, а Кузык с Калитвинцевым освежат игру по ходу второго тайма. Других изменений в "Десне" вряд ли стоит ожидать.

Ориентировочный состав "Десны" (слева - направо): Паст - Мостовой, Тамм, Гитченко, Фаворов - Домбровский, Арвеладзе - Картушов, Тотовицкий, Гуцуляк - Филиппов.

Прогноз на матч Олимпик - Десна Александра Рыженко

"Десна" оставила очень хорошее впечатление в игре с "Мариуполем", поэтому ожидаем, что "северяне" отыграют на том же уровне ещё один поединок. Команда Висенте Гомеса провела только один тайм в двух играх года на достаточно хорошем уровне. Поэтому пока веры в дончан немного: гости должны побеждать. Помешать им это сделать может разве что собственная нестабильность.

Ставка: "Десна" с форой -1 за 2,80

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