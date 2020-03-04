  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтёр - Днепр-1. Прогноз на матч, последние новости, где и когда смотреть
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтёр - Днепр-1. Прогноз на матч, последние новости, где и когда смотреть

Премьер-лига
(2 голосов)

Способны ли днепряне на второе чудо кряду?

Шахтёр - Днепр-1. Прогноз на матч, последние новости, где и когда смотреть
UA-Футбол
Новина українською

Favbet-лига. Первый этап. 21-й тур
4 марта. Харьков. ОСК "Металлист". Начало в 19:00
"Шахтёр" (Донецк) - "Днепр-1"

Главный арбитр - Сергей Бойко
Ассистенты: Максим Чертоляс и Владимир Высоцкий

Текстовая онлайн-трансляция матча на UA-Футбол здесь >>
Телетрансляция - "Футбол1"
Интернет-трансляция - oll.tv

Цифры и факты

  • "Шахтёр" в прошлом туре проиграл "Ворскле", прервав свою 48-матчевую серию без поражений. В последний раз дончане оставались без очков в игре чемпионата Украины ещё в августе 2018 года. Но продолжается другая беспроигрышная серия "горняков" - домашняя. Дончане на своём поле в УПЛ не проигрывают практически два года - с апреля 2018-го (29 игр).
  • в двух стартовых встречах года подопечные Луиша Каштру по разу выиграли и проиграли: минимальная победа над "Десной", а затем, как уже писали выше, фиаско "Ворскле". В настоящий момент у "Шахтёра" 11 очков преимущества над второй командой чемпионата ("Динамо"). Сегодня дончане могут этот отрыв увеличить.
  • "Днепр-1" продолжает вести борьбу за попадание в ТОП-6. За два тура до завершения первого этапа СК отстаёт от "Колоса", который идёт шестым, на четыре балла. В нынешнем календарном году днепряне ещё не проигрывали, завершив вничью поединок с "Карпатами" (1:1) и переиграв "Динамо" (3:1).
  • из семи последних игр на ОСК "Металлист" в УПЛ "Шахтёр" пропускал только в одной (от "Львова"). Разница мячей на этом отрезке - 19:1.
  • "Днепр-1" - одна из трёх худших команд по результатам выездных матчей в УПЛ. В 10 встречах подопечные Дмитрия Михайленко набрали всего семь баллов (победа над "Львовом" плюс четыре ничьи).
  • по ходу 2019 года соперники встречались дважды, и это единственные очные поединки, которые проводили "Шахтёр" и "Днепр-1". Оба матча завершались победами "горняков" 2:0.

Составы

"Шахтёр"
Не сыграют: Соломон (травма), Патрик, Коваленко, Хочолава, Антонио (все - вне заявки), Сикан, Нем, Вакула (все - игра за дубль)

Дончанам как-то нужно будет закрыть центр поля, где не сыграют Патрик и Коваленко. Вариантов несколько: перевести в центр Марлоса и выпустить в пару Майкона или Дентиньо (при немного видоизменённых схемах). На остальных позициях у "горняков" должна быть плановая ротация.

Ориентировочный состав "Шахтёра" (слева - направо): Пятов - Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Додо - Степаненко - Тайсон, Майкон, Марлос, Тете - Мораес.

"Днепр-1"
Не сыграют: Полевой (дисквалификация), Когут (травма)

У днепрян образовалась проблема на левом фланге обороны из-за дисквалификации Полевого. На этой позиции могут сыграть Цуриков (который до этого был с повреждением) или Шаповал (как раз он по ходу игры с "Динамо" на поле и вышел). В остальном ожидаем повторения состава против "Динамо".

Ориентировочный состав "Днепра-1" (слева - направо): Юрчук - Цуриков, Логинов, Лопырёнок, Адамюк - Кравченко - Назаренко, Вакулко, ди Франко, Чичиков - Хобленко.

Прогноз на матч Шахтёр - Днепр-1 Александра Рыженко

Вряд ли у днепрян хватит эмоций на два кряду мощных поединка против украинских топов. Ожидаем, что сейчас может быть небольшой спад, что и станет следствием поражения. У "Шахтёра" есть свои резоны рубиться за три очка: команда Каштру на выходных проиграла впервые в нынешнем чемпионате и теперь нужно реабилитироваться за ту неудачу.

Ставка: победа "Шахтёра" в обоих таймах за 2,13

1xbet
1,18
7,40
14,50
Сделать ставку
Favbet
1,14
8,30
18,0
Сделать ставку
Parimatch
1,17
7,40
15,5
Сделать ставку

1xbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
melbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Parimatch
2500 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус

Этот прогноз лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) СК Днепр-1 Прогнозы
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Dnepr-75 (Днiпро)
04.03.2020 в 13:41
Удачи Днепру!
Ответить
0
0
FCZK-1922 (Кировоград)
04.03.2020 в 13:13
Днепр на 10мин откроет счет, кроты на 23 сровняют. Шахов на 44 минуте выведет Днепр вперед, Зозуля на 55ой увеличит отрыв, а Безус на 94ой забьет последний гвоздь в циганский гроб, старушка луческа вздернится на вязаном шарфике где то в Бухаресте, а рыжий ублюдок застрелится у себя в Лондоне, как то так.
Ответить
+2
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
04.03.2020 в 13:05
Нічия
Ответить
0
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
04.03.2020 в 12:34
Удачи Шахтеру!!!
Ответить
+1
-2
alexfc (Киев)
04.03.2020 в 12:24
Днепру-1 не повезет, сегодня играть будет основа. И Шахтер выиграет. От в субботу у Колоса могут быть шансы.
Ответить
+1
-2
v.grischuk (Винница)
04.03.2020 в 11:33
Какой тут прогноз?!..... Как настроятся Шахтер так и будет, а против Шахты не нужен настрой никому
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...