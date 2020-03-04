Шахтёр - Днепр-1. Прогноз на матч, последние новости, где и когда смотреть

Favbet-лига. Первый этап. 21-й тур

4 марта. Харьков. ОСК "Металлист". Начало в 19:00

"Шахтёр" (Донецк) - "Днепр-1"

Главный арбитр - Сергей Бойко

Ассистенты: Максим Чертоляс и Владимир Высоцкий

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Цифры и факты

"Шахтёр" в прошлом туре проиграл "Ворскле", прервав свою 48-матчевую серию без поражений. В последний раз дончане оставались без очков в игре чемпионата Украины ещё в августе 2018 года. Но продолжается другая беспроигрышная серия "горняков" - домашняя. Дончане на своём поле в УПЛ не проигрывают практически два года - с апреля 2018-го (29 игр).

в двух стартовых встречах года подопечные Луиша Каштру по разу выиграли и проиграли: минимальная победа над "Десной", а затем, как уже писали выше, фиаско "Ворскле". В настоящий момент у "Шахтёра" 11 очков преимущества над второй командой чемпионата ("Динамо"). Сегодня дончане могут этот отрыв увеличить.

"Днепр-1" продолжает вести борьбу за попадание в ТОП-6. За два тура до завершения первого этапа СК отстаёт от "Колоса", который идёт шестым, на четыре балла. В нынешнем календарном году днепряне ещё не проигрывали, завершив вничью поединок с "Карпатами" (1:1) и переиграв "Динамо" (3:1).

из семи последних игр на ОСК "Металлист" в УПЛ "Шахтёр" пропускал только в одной (от "Львова"). Разница мячей на этом отрезке - 19:1.

"Днепр-1" - одна из трёх худших команд по результатам выездных матчей в УПЛ. В 10 встречах подопечные Дмитрия Михайленко набрали всего семь баллов (победа над "Львовом" плюс четыре ничьи).

по ходу 2019 года соперники встречались дважды, и это единственные очные поединки, которые проводили "Шахтёр" и "Днепр-1". Оба матча завершались победами "горняков" 2:0.

Составы

"Шахтёр"

Не сыграют: Соломон (травма), Патрик, Коваленко, Хочолава, Антонио (все - вне заявки), Сикан, Нем, Вакула (все - игра за дубль)

Дончанам как-то нужно будет закрыть центр поля, где не сыграют Патрик и Коваленко. Вариантов несколько: перевести в центр Марлоса и выпустить в пару Майкона или Дентиньо (при немного видоизменённых схемах). На остальных позициях у "горняков" должна быть плановая ротация.

Ориентировочный состав "Шахтёра" (слева - направо): Пятов - Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Додо - Степаненко - Тайсон, Майкон, Марлос, Тете - Мораес.

"Днепр-1"

Не сыграют: Полевой (дисквалификация), Когут (травма)

У днепрян образовалась проблема на левом фланге обороны из-за дисквалификации Полевого. На этой позиции могут сыграть Цуриков (который до этого был с повреждением) или Шаповал (как раз он по ходу игры с "Динамо" на поле и вышел). В остальном ожидаем повторения состава против "Динамо".

Ориентировочный состав "Днепра-1" (слева - направо): Юрчук - Цуриков, Логинов, Лопырёнок, Адамюк - Кравченко - Назаренко, Вакулко, ди Франко, Чичиков - Хобленко.

Прогноз на матч Шахтёр - Днепр-1 Александра Рыженко

Вряд ли у днепрян хватит эмоций на два кряду мощных поединка против украинских топов. Ожидаем, что сейчас может быть небольшой спад, что и станет следствием поражения. У "Шахтёра" есть свои резоны рубиться за три очка: команда Каштру на выходных проиграла впервые в нынешнем чемпионате и теперь нужно реабилитироваться за ту неудачу.

Ставка: победа "Шахтёра" в обоих таймах за 2,13

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