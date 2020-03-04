Костышин: Очень бы хотел, чтобы и в первой игре с Динамо, когда была игра носом, работал VAR

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин на пресс-конференции после матча с "Динамо" (0:2) похвалил своих футболистов.

- За качественную игру, за то, как выполняли свои задачи. Эмоциональная ошибка нашего опорного полузащитника дала свой отпечаток на матч. Вдесятером играть с "Динамо", имея на один день отдыха меньше (знаете же, что мы играли с "Карпатами"), было очень трудно. Но в целом это была очень достойная игра.

Тренера спросили о его формуле успеха.

Формулы успеха одного Руслана Костишина не может быть, не бывает "один я". У меня есть помощники, которым я доверяю. Мы работаем и футболисты, которые пришли, добавили нам в мастерстве. Но все равно мастерство "Динамо" отличается: Цыганкову дали пространство - попал в девятку.

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Формула успеха в команде, в помощниках. У нас многое правильно делается: президент нас поддерживает, есть свои болельщики, ребята хорошо выполняют свою работу.

Удаление - тоже неправильно, это опыт и неправильное поведение. Всегда что-то получается не так, как ты замысла.

Рассказал коуч "Колоса" и о травмированных.

Костышин давно травмирован, там сроки известны, Зозули только сняли лангет. Оба - не помощники нам. Те, кто в обойме, те и будут помогать. График для всех одинаков - футболистам лучше играть, чем тренироваться, ничего страшного нет. Мы можем жаловаться на судей, но никогда не жалуемся на график.

Всегда стараемся. Этим мы выделяемся. Есть матчи, где можем проиграть, но никто не может обвинить нашу команду в том, что сыграли матч без характера. Они по-разному складываются, есть нюансы, ошибки, но присутствует характер - и это главное.

Я видел по игре, что ребята не опустили рук после удаления и первого гола. Во втором тайме старались сравнять счет. Даже при 2:0 мы понимали, что нам не сравнять счет, но не могли опустить руки и ничего не делать. Ребята проявляли характер.

Выразил Костышин свое мнение и о работе VAR в матче "Динамо" - "Колос".

VAR - это хорошо. Даже если был миллиметровый офсайд в Кожушко - он был и не было, когда нам забивали. Главное, чтобы все были в равных условиях. VAR этот раз помог. Пусть на тонко, но помог, справедливость восторжествовала.

Но пусть он будет на всех играх! Правильно Михайличенко сказал после игры с Днепром-1, по-справедливому VAR должно быть на всех матчах УПЛ. Тогда это будет правильно. А так на каких есть - на каких нету. Посмотрите, мы пошли на перенос матча, чтобы был VAR. Мы могли этого не делать - сказать, не хотим переносить, еще что-то. Все было справедливо и мне не на что жаловаться. Я бы очень хотел, чтобы в первой игре, когда играл носом, тоже был VAR, и тогда бы справедливость восторжествовала.

Физически ребята выглядят хорошо, меня больше волнует восстановления. Пусть ребята не обижаются, но на игру с Динамо не можем выставить 8 новых футболистов. Петров и Богданов, которые пришли, очень хороши для нас приобретение. Мы стали сильнее. Но если бы было больше таких игроков, мы могли бы суметь большую ротацию.