Фран Соль о матче с Колосом: Не всегда до меня доходил мяч

Форвард киевского "Динамо" Фран Соль, который забил гол в ворота "Колоса", поделился эмоциями от матча (2:0) на "Олимпийском".

- Фран, с какой мотивацией ты выходил на этот матч?

- Моя мотивация - забивать голы. Для форварда это всегда важно. И сегодня это стало для меня главной мотивацией.

- Ты полностью доволен своей игрой или считаешь, что тебе есть над чем работать?

- Конечно, никто не идеален. Идеальных игр не бывает. Я делал неплохие забегания, пытался все время находиться в хорошей позиции во время наших атак, но не всегда ко мне приходил мяч. Однако, я рад, что за долгое время провел на поле все 90 минут в официальном матче.

Конечно, это намного сложнее, чем в контрольной игре. Я очень доволен проделанной работой. Сейчас я получаю вознаграждение за свой труд. Я снова чувствую ту силу, которая всегда была у меня раньше.

- Состоялась жеребьевка Лиги Наций, по итогам которого Украина встретится с Испанией. Хотел бы ты сыграть за сборную на "Олимпийском"?

- Конечно, я бы хотел когда-нибудь сыграть за национальную сборную своей страны. Знаю, что этого очень непросто добиться, но это моя мечта, к которой я буду стараться приблизиться. Это долгий путь, я должен тяжело работать, много играть и забивать много мячей.