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Меликян рассказал о Заре и мотивации на матч от президента ФК Львов

Премьер-лига
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Говорит, что будет трудно, но план на игру есть

Меликян рассказал о Заре и мотивации на матч от президента ФК Львов
Новина українською

Главный тренер ФК "Львов" Егише Меликян анонсирует сегодняшнее противостояние в Запорожье с "Зарей" (матч начнется в 17:00).

У команде Скрипника, по словам коуча сегодняшних соперников, хорошие подбор игроков и тактика на игру.

Есть системная работа, модель ...В общем это очень хорошая, подготовленная команда. Поэтому нам будет трудно. И в позиционной, и в скоростной игре, и в прессинге. Все будет трудно.

Мотивировать команду мне пока удается, строить игру тоже. Надеюсь, в игре удастся то, что мы запланировали.

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Мотивирует также и поддержка президента (Богдан Копытко, - ред.), он чем может - нам помогает, и финансово, и словами.

Слава Богу, пока я проблем с составом не вижу. Находимся в боевой готовности. Да, соперник у нас - серьезная команда, но нам нужны очки, надо бороться и брать свое.

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В статье: Заря (Луганск) ФК Львов Егише Меликян Богдан Копытко
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