Меликян рассказал о Заре и мотивации на матч от президента ФК Львов

Главный тренер ФК "Львов" Егише Меликян анонсирует сегодняшнее противостояние в Запорожье с "Зарей" (матч начнется в 17:00).

У команде Скрипника, по словам коуча сегодняшних соперников, хорошие подбор игроков и тактика на игру.

Есть системная работа, модель ...В общем это очень хорошая, подготовленная команда. Поэтому нам будет трудно. И в позиционной, и в скоростной игре, и в прессинге. Все будет трудно.

Мотивировать команду мне пока удается, строить игру тоже. Надеюсь, в игре удастся то, что мы запланировали.