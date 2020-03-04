Герой футбольного дня. Виталий Романов – арбитр матча Динамо - Колос

С тех пор, как в Украине работает система видеопомощи арбитрам, судейские эксперты, а также приближенные к арбитражу люди чаще критикуют новое внедрение. Впрочем, надо сказать – небезосновательно. И также надо сказать, что эта критика не проводится ради критики. Когда есть основания сказать добрые слова, они звучат.

Как, например, после вчерашнего матча 21-го тура чемпионата Украины "Динамо" - "Колос". Судил поединок опытный Виталий Романов, ассистентами были Александр Войтюк и Дмитрий Запороженко, арбитр ВАА – Николай Балакин. И со своей работой бригада справилась безупречно.

Мирослав Ступар отметил важный нюанс, мол, в этом поединке VAR выполняла роль ревизора. То есть, система не определяла характер арбитража, а просто держала на контроле действия арбитра в поле. Виталий Романов без видеоповторов и излишней потери времени справедливо удалил Задойю за грубую игру прямой ногой, справедливо был засчитан гол Соля после подсказки видеоассистентов об отсутствии офсайда. И так же справедливо отменили гол Кожушко, хотя картинка, которую показали зрителям, и по которой, наверняка, оценивали эпизод на предмет офсайда арбитры, была под углом. Об этой проблеме синхронно сказали судейские эксперты. В моментах, где все решают сантиметры, стоп-кадр должен быть четким.

Радует и то, что достойно воспринял результат и ход событий на поле тренер "Колоса" Руслан Костышин: "VAR – это хорошо. Даже если был миллиметровый офсайд у Кожушко – он был, и не было, когда нам забивали. Главное, чтобы все были в равных условиях. VAR в этот раз помог. Пусть на тонкого, но помог, справедливость восторжествовала". И тут же жаловался, что не хватало VARа в домашней игре "Колоса" с "Динамо", когда судейство провалил молодой Андрей Коваленко. К сожалению, но эта проблема будет вытекать после каждого применения видеоповторов – даже успешного. Проблема избирательности. В равных условиях должны находиться все – и судьи, и команды.

А пока констатируем: Виталий Романов пока лучше всех справился с процессом управления и применения VAR. И матч этого требовал, поэтому не говорить о позитиве не имеем права.