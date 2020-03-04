Кендзера выделил переломный момент в игре с Колосом

Томаш Кендзера, латеральной правого фланга киевского "Динамо", отметился голевой передачей на Виктора Цыганкова в матче с "Колосом" (2:0).

Игрок подвел итоги победной встречи 21-го тура Лиги.

- Томаш, насколько важной была сегодняшняя победа после матча с "Днепром-1"?

- Победить было очень важно, ведь мы потеряли очки на выезде в Днепре. Нужно было получить положительный результат - и мы выиграли. Следующей будет игра с "Александрией", к ней нужно очень хорошо подготовиться.

- Первые 45 минут складывались непросто, удалось забить лишь в конце тайма...

- Да, "Колос" хорошо защищался, мы пытались строить игру, но это не до конца удалось. Важно, что Фран Соль забил, и мы ушли на перерыв с хорошим результатом.

- После удаления в составе соперника - играть стало легче, появилось больше уверенности?

- Конечно, когда ты играешь в большинстве, чувствуешь себя более уверенно. Было немного легче, чем когда "Колос" играл в полном составе.

- Было много предупреждений и одно удаление. По твоему мнению, все карточки заслуженные?

- "Колос" боролся до конца, до последней минуты, и мы тоже не уступали в борьбе. Поэтому карточек было много.

- Как считаешь, "Динамо" сможет вернуться на второе место?

- Нужно хорошо готовиться к каждой следующей игре, и думать только об этом, а не смотреть в таблицу, результат в которой важен в конце сезона.