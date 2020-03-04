Игрок Десны: Весенний футбол - самый тяжелый период

29-летний полузащитник "Десны" Владислав Огиря (№7) в 2011-2016 годах выступал в "Олимпике", а сегодня черниговской команде придется ему противостоять (матч 21 тура УПЛ Олимпик - Десна начнется сегодня в 17:00).

- Какое сейчас состояние Вашего здоровья и готовы ли играть?

- Играть еще, наверное, не готов. Восстанавливаюсь, работаю индивидуально. Думаю, в ближайшее время уже смогу вернуться на поле.

- Сегодня "Десна" будет играть против Вашего бывшего клуба - донецкого "Олимпика". Эта команда в прошлом туре потеряла шансы на попадание в первую шестерку. На Ваш взгляд, это плюс для "Десны"?

Читайте такжеОлимпик - Десна. Анонс и прогноз на матч

- Сложно сказать. Весенний футбол, начиная с февраля - самый тяжелый период. Поля не готовы, много борьбы, в вот комбинационной игры мало - шансы у всех равны ...То, что "Олимпик" не попал в первую шестерку, думаю, в первую очередь, минус для них. Однако у дончан еще будет возможность занять 7-8 места и побороться за путевку в Лигу Европы. Поэтому стимул у них есть.

- Против "Десны" может сыграть Максим Дегтярев, который еще осенью забивал за "Десну". Знаете, как его нейтрализовать?

- В принципе, наша команда действует по собственному сценарию. Если мы будем играть слаженно и дисциплинированно, то никакой соперник не создаст для нас проблем.

- Сейчас "Десна" на 3 очка отстает от "Динамо", которое занимает 3 место. Насколько для команды важно закончить первый этап чемпионата в тройке лидеров?

- Мы движемся от матча к матчу. Поэтому на этом этапе перед нами стоит одна задача - победить "Олимпик". Ни о чем другом пока не думаем. Прежде всего, победа - это то, ради чего все футболисты выходят на футбольное поле. Поэтому, думаю, мы отдадим максимум усилий, чтобы достичь желаемого результата. Надеюсь, что все сложится удачно.