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Лазарет Карпат. Зелено-белым в матче с Александрией не помогут 4 игроков
И дисквалифицированный Пасич
Вчера "львы" провели вечернюю тренировку на загородной базе в Брюховичах перед матчем против "Александрии" (игра 21 тура УПЛ "Карпаты" - "Александрия" начнется сегодня в 19:30).
В поединке точно не смогут сыграть Олег Веремеенко, Владимир Танчик, Ярослав Деда и Владимир Якимец, которые до сих пор находятся в лазарете команды.
Также "львам" не поможет дисквалифицированный Геннадий Пасич.
Зато Владислав Дубинчак уже будет иметь возможность сыграть против александрийцев, ведь прошлый тур левый защитник пропускал из-за дисквалификации.