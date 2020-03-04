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Лазарет Карпат. Зелено-белым в матче с Александрией не помогут 4 игроков

Премьер-лига
(1 голосов)

И дисквалифицированный Пасич

Лазарет Карпат. Зелено-белым в матче с Александрией не помогут 4 игроков
Новина українською

Вчера "львы" провели вечернюю тренировку на загородной базе в Брюховичах перед матчем против "Александрии" (игра 21 тура УПЛ "Карпаты" - "Александрия" начнется сегодня в 19:30).

В поединке точно не смогут сыграть Олег Веремеенко, Владимир Танчик, Ярослав Деда и Владимир Якимец, которые до сих пор находятся в лазарете команды.

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Также "львам" не поможет дисквалифицированный Геннадий Пасич.

Зато Владислав Дубинчак уже будет иметь возможность сыграть против александрийцев, ведь прошлый тур левый защитник пропускал из-за дисквалификации.

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В статье: Владимир Танчик ФК Александрия Карпаты (Львов) Геннадий Пасич Ярослав Деда Владислав Дубинчак Владимир Якимец Олег Веремеенко
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Источник:
ФК Карпати

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