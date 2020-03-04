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Стадион Александрии не готов к VAR: произошла замена матча с использованием видеоповторов

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Стадион Александрии не готов к VAR: произошла замена матча с использованием видеоповторов
Новина українською

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола определил матчи 22 тура УПЛ (7-8 марта), на которых будет использована система VAR.

Комиссией УАФ было принято решение определить такие матчи, на которых будет применяться система VAR в 22-м туре УПЛ:

  • 07.03.2020. "Десна" (Чернигов) - "Заря" (Луганск)
  • 08.03.2020. "Днепр-1" (Днепр) - "Мариуполь" (Мариуполь)

В УАФ отмечают: ранее предполагалось, что система VAR будет работать в 22-м туре на матче в Александрии.

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Однако КСК "Ника" пока не готов для технологического тестирования, которое должно проводится на каждом стадионе перед первым использованием системы VAR.

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В статье: Александрия. Стадион "Ника" ФК Александрия VAR УАФ
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Источник:
УАФ

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