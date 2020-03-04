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Трое самых полезных игроков матча Динамо – Колос по версии InStat
С лидерством Цыганкова и Кендзеры
Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков стал лучшим игроком матча 21-го тура УПЛ против "Колоса" (2:0) по данным InStat.
Рейтинг эффективности хавбека - 368 баллов.
На втором месте - защитник "Динамо" Томаш Кендзера (297), на третьем - Александр Караваев (286).
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Цыганков стал лидером по количеству ударов - 5, острых передач - 5, обводок - 3. Кендзера лучший за фланговыми подачами - 15.
Самое больше количество ТТД (тактико-технические действия) выполнил защитник "Динамо" Артем Шабанов - 118.
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Источник:Трибуна
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