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Трое самых полезных игроков матча Динамо – Колос по версии InStat

Премьер-лига
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С лидерством Цыганкова и Кендзеры

Трое самых полезных игроков матча Динамо – Колос по версии InStat
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Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков стал лучшим игроком матча 21-го тура УПЛ против "Колоса" (2:0) по данным InStat.

Рейтинг эффективности хавбека - 368 баллов.

На втором месте - защитник "Динамо" Томаш Кендзера (297), на третьем - Александр Караваев (286).

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Цыганков стал лидером по количеству ударов - 5, острых передач - 5, обводок - 3. Кендзера лучший за фланговыми подачами - 15.

Самое больше количество ТТД (тактико-технические действия) выполнил защитник "Динамо" Артем Шабанов - 118.

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В статье: Александр Караваев Динамо (Киев) Артем Шабанов Колос (Ковалевка) Томаш Кендзёра Виктор Цыганков InStat
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Источник:
Трибуна

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