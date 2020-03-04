В общую группу Олимпика вернулись 2 игроков, а в лазарете – Лукьянчук и Вербный

Всего два дня на подготовку к матчу с "Десной" было в запасе команды Висенте Гомеса, и тренерский штаб испанца использовал это время максимально продуктивно.

В понедельник дончане провели восстановительное занятие на искусственном поле стадиона "Чемпион" в Киеве.

А во вторник, 3 марта, олимпийцы получили теоретические установки от Висенте и провели предматчевую тренировку уже на натуральном поле в Счастливом.

После болезни вернулись к тренировкам Евгений Пасич и Денис Баланюк. Они занимались в общей группе.

А вот Павел Лукьянчук тренировался по индивидуальной программе - отдельно от партнеров. Защитник на одной из тренировок получил надрыв мышцы бедра и выбыл примерно на месяц.

В лазарете команды находится также и Назар Вербный, который травмировался в матче с "Зарей".

Напомним, что сегодня в рамках 21-го тура УПЛ "Олимпик" сыграет с "Десной". Матч состоится на стадионе "Динамо" им. Лобановского. Начала поединка - в 17:00.