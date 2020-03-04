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В общую группу Олимпика вернулись 2 игроков, а в лазарете – Лукьянчук и Вербный
Один из них выбыл на месяц
Всего два дня на подготовку к матчу с "Десной" было в запасе команды Висенте Гомеса, и тренерский штаб испанца использовал это время максимально продуктивно.
В понедельник дончане провели восстановительное занятие на искусственном поле стадиона "Чемпион" в Киеве.
А во вторник, 3 марта, олимпийцы получили теоретические установки от Висенте и провели предматчевую тренировку уже на натуральном поле в Счастливом.
После болезни вернулись к тренировкам Евгений Пасич и Денис Баланюк. Они занимались в общей группе.
А вот Павел Лукьянчук тренировался по индивидуальной программе - отдельно от партнеров. Защитник на одной из тренировок получил надрыв мышцы бедра и выбыл примерно на месяц.
В лазарете команды находится также и Назар Вербный, который травмировался в матче с "Зарей".
Напомним, что сегодня в рамках 21-го тура УПЛ "Олимпик" сыграет с "Десной". Матч состоится на стадионе "Динамо" им. Лобановского. Начала поединка - в 17:00.