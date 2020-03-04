  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. В общую группу Олимпика вернулись 2 игроков, а в лазарете – Лукьянчук и Вербный
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В общую группу Олимпика вернулись 2 игроков, а в лазарете – Лукьянчук и Вербный

Премьер-лига
(1 голосов)

Один из них выбыл на месяц

В общую группу Олимпика вернулись 2 игроков, а в лазарете – Лукьянчук и Вербный
Новина українською

Всего два дня на подготовку к матчу с "Десной" было в запасе команды Висенте Гомеса, и тренерский штаб испанца использовал это время максимально продуктивно.

В понедельник дончане провели восстановительное занятие на искусственном поле стадиона "Чемпион" в Киеве.

А во вторник, 3 марта, олимпийцы получили теоретические установки от Висенте и провели предматчевую тренировку уже на натуральном поле в Счастливом.

Читайте такжеОлимпик - Десна. Анонс и прогноз на матч

После болезни вернулись к тренировкам Евгений Пасич и Денис Баланюк. Они занимались в общей группе.

А вот Павел Лукьянчук тренировался по индивидуальной программе - отдельно от партнеров. Защитник на одной из тренировок получил надрыв мышцы бедра и выбыл примерно на месяц.

В лазарете команды находится также и Назар Вербный, который травмировался в матче с "Зарей".

Напомним, что сегодня в рамках 21-го тура УПЛ "Олимпик" сыграет с "Десной". Матч состоится на стадионе "Динамо" им. Лобановского. Начала поединка - в 17:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпик (Донецк) Евгений Пасич Денис Баланюк Павел Лукьянчук Назар Вербный
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Олімпік

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...