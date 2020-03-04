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Игрок Колоса: В отличие от команд-предшественников из Первой лиги Колос борется за верхнюю шестерку

Премьер-лига
(2 голосов)

А гол "Динамо" называет "не совсем логичным"

Игрок Колоса: В отличие от команд-предшественников из Первой лиги Колос борется за верхнюю шестерку
Новина українською

33-летний центральный защитник "Колоса" Виталий Гавриш прокомментировал поражение своей команды от киевского "Динамо" (0:2) в матче 21 тура УПЛ.

Динамо, по словам Виталия, ковалевцев не удивило.

Мы неплохо начали, но соперникам удался не совсем логичный гол. Не скажу, что он нас надломил, мы нормально продолжили игру.

А вот красная карточка - да. Вдесятером против Киева тяжело играть. Это сломало нашу игру и все наши дальнейшие планы на матч.

Введение VAR Гавриш поддерживает, ведь теперь "нет претензий к судьям и это - большой плюс".

Два дня назад играли, теперь вдесятером отбегали почти весь матч. Получили изрядную нагрузку. Сейчас самое важное восстановить кондиции и спокойно готовиться к "Шахтеру" (матч состоится в воскресенье, 8 марта. Начало в 17:00, - ред.).

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Ранее команды, которые выходили из Первой лиги, боролись за выживание. Сейчас мы боремся за топ-6. Поэтому это уже для нас положительный результат. Если попадем - будет вообще замечательно.

Очень нравится, как нас поддерживают болельщики. Ждем открытия нашего стадиона. Думаю, там вообще будет просто прекрасная атмосфера.

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В статье: Виталий Гавриш Первая лига УПЛ Колос (Ковалевка)
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Источник:
ФК Колос

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Киев)
04.03.2020 в 15:37
Може треба подивитися правді в очі? Це ж здебільшого "досягнення" команд другої половини таблиці! Перш за все провальні виступи Карпат, Ворскли!
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