  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Лучано Лучи показал, как происходит VAR-тестирование стадиона
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лучано Лучи показал, как происходит VAR-тестирование стадиона

Премьер-лига
(1 голосов)

Можно ли на нем использовать видеосистему

Лучано Лучи показал, как происходит VAR-тестирование стадиона
Новина українською

Председатель комитета арбитров УАФ Лучано Лучи на примере харьковского ОСК "Металлист" рассказал о том, как и по каким характеристикам стадиона происходит его тестирование на пригодность к использованию VAR.

Читайте такжеСтадион Александрии не готов к VAR: произошла замена матча с использованием видеоповторов

Такую процедуру должен пройти каждый арена, где будут использовать систему видеопросмотров. После сбора данных их присылают УЕФА. Там архивируют всю информацию по стадионах Украины.

Итак, по словам господина Лучи, тест состоит из следующих процедур:

  • Параметризация поля (снятие показателей стадиона)
  • Имитация игровых ситуаций (с помощью футболистов-любителей)
  • Проверка связи (между полевыми и видеотехническими представителями, между фургоном VAR и телетранслятором)
  • Проверка табло стадиона

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ОСК "Металлист" Стадион Харьков Лучано Лучи VAR УАФ тестирование
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Ютуб-канал УАФ

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...