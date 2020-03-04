Лучано Лучи показал, как происходит VAR-тестирование стадиона

Председатель комитета арбитров УАФ Лучано Лучи на примере харьковского ОСК "Металлист" рассказал о том, как и по каким характеристикам стадиона происходит его тестирование на пригодность к использованию VAR.

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Такую процедуру должен пройти каждый арена, где будут использовать систему видеопросмотров. После сбора данных их присылают УЕФА. Там архивируют всю информацию по стадионах Украины.

Итак, по словам господина Лучи, тест состоит из следующих процедур: