Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лучано Лучи показал, как происходит VAR-тестирование стадиона
Можно ли на нем использовать видеосистему
Председатель комитета арбитров УАФ Лучано Лучи на примере харьковского ОСК "Металлист" рассказал о том, как и по каким характеристикам стадиона происходит его тестирование на пригодность к использованию VAR.
Читайте такжеСтадион Александрии не готов к VAR: произошла замена матча с использованием видеоповторов
Такую процедуру должен пройти каждый арена, где будут использовать систему видеопросмотров. После сбора данных их присылают УЕФА. Там архивируют всю информацию по стадионах Украины.
Итак, по словам господина Лучи, тест состоит из следующих процедур:
- Параметризация поля (снятие показателей стадиона)
- Имитация игровых ситуаций (с помощью футболистов-любителей)
- Проверка связи (между полевыми и видеотехническими представителями, между фургоном VAR и телетранслятором)
- Проверка табло стадиона
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Ютуб-канал УАФ
Новости по теме
- 20:40 Украинские Тотовицкий: Я за VAR. Просто не всегда, как в матче с Шахтером, понятна трактовка правил
- 10:58 Украинские Сергей Татулян: Для использования VAR нужны квалифицированные арбитры
- 13:06 Зарубежные Чеферин: Если у игрока длинный нос, то он непременно угодит в офсайд. VAR – бардак, но пути назад уже нет
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...