Вакулко: На видео момент с Буяльским выглядел страшнее, чем на поле

Полузащитник "Днепра-1" Юрий Вакулко рассказал о победе над "Динамо" (3:1), словах Михайленко в перерыве этого матча и настрое на сегодняшнюю игру против "Шахтера".

— Юрий, перед матчем с "Динамо" у вас было ощущение, что можете сыграть с киевлянами удачно?

— Думаю, что в первую очередь такие ощущения были у наших тренеров, которые передали нам веру в то, что мы можем победить. В итоге все получилось и мы рады тому, что добыли три очка в сложном матче над сильным соперником.

— Твой выход на поле получился незапланированным, потому что Когут на разминке получил травму. С какими словами Михайленко напутствовал на игру?

— Да, в этот момент мне сказали готовиться к игре. Я знал, что должен был делать Игорь на поле, поэтому отдельной установки для меня не было.

— Ты оказался в эпицентре момента с удалением Виталия Буяльского, после которого его удалили с поля. Что там произошло?

— В игре казалось, что он не очень грубо сыграл и это нарушение тянуло максимум на желтую карточку. Потом, когда смотрел видео, момент выглядел уже куда более страшнее.

— Первый тайм вы отыграли в большинстве, но пропустили от "Динамо" гол с пенальти. Почему не получилась реализовать преимущество в одного игрока?

— Мы не меняли свой план на игру в первом тайме и действовали так, как должны были играть в равных составах. Очевидно, после удаления не перестроились, хотя должны были играть агрессивней. Но "Динамо" есть "Динамо", эта команда выше нас классом.

–Во втором тайме все поменялось. Что говорил Михайленко в перерыве?

— В перерыве перестроились, я стал играть немного выше. Мы стали больше накрывать соперника, напрягать защитников "Динамо". В итоге, киевляне потеряли концентрацию и мы сравняли счет. Что касается слов тренера, то Дмитрий Станиславович сказал, что верит в нас и мы можем выиграть этот матч.

— Удаление Полевого оказалось по делу?

— Опять же, в игре казалось безобидное нарушение, максимум желтая карточка. Мне кажется, таких моментов в игре много. На повторе, особенно в замедленной съемке, такое всегда будет смотреться жестче.

— К судейству Монзуль, которая трижды обращалась к помощи VAR, претензий нет?

— Мне понравилось судейство, возможно, если бы проиграли, было другое ощущение.

— Супряга герой матча с "Динамо"?

— Безусловно, он герой матча, но нельзя не отметить всю команду. У всех было желания выиграть, особенно во втором тайме. Когда приходит столько людей на стадион, хочется всегда показывать хороший футбол. Но с такими командами, как "Динамо", важен результат, игра выходит на второй план.

— Уже в среду у вас матч с "Шахтером". Хватит сил на поединок с чемпионом?

— В каждой игре у всех шансы равны, готовимся, исправляем ошибки .С приходом нового помощника главного тренера, итальянца Луиджи, у нас стало больше тактики, больше разбора моментов.

— Кого больше всего надо опасаться в составе "Шахтера"?

— У "Шахтера" все игроки опасные, высокого уровня, уровня Лиги чемпионов. Уверен, будет совсем другая игра, ведь "Динамо" мы принимали дома, а теперь сыграем в Харькове. Каким бы не был состав "Шахтера", нам будет трудно.

— "Днепр-1" борется за первую шестерку. Шансы еще есть?

— Шансы на шестерку есть, если мы выиграем две игры. Нам уже нельзя отступаться. Будет трудно, но мы приложим все силы для этого.