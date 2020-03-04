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Заря - Львов: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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LIVE видео трансляция матча чемпионата Украины

Заря - Львов: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Новина українською

После вчерашней победы "Динамо" над "Колосом" из Ковалёвки "Заря" потеряла на второе место в УПЛ. Однако уже сегодня луганчане вновь могут вернуть себе статус главного преследователя донецкого "Шахтёра": для этого нужно на своём поле побеждать "Львов". В первом круге этого не удалось: осенью соперники завершили очный поединок вничью 0:0. "Львов" вообще один из самых неудобных оппонентов для "чёрно-белых котов": из пяти встреч, которые уже были сыграны после возвращения львовян в УПЛ, номинальный фаворит - "Заря" - праздновала победу только в одном. Сможет ли представитель нижней части таблицы удивить ещё раз?

Если у вас нет возможности смотреть игру, самый удобный способ следить за результатом поединка - текстовая трансляция на UA-Футбол здесь, вместе с которой вы не пропустите ни одного события на поле.

Видеотрансляцию смотрите прямо в этой новости ниже в плеерах Youtube-канала FootballHub и канала "УНІАН".

Favbet лига, 21-й тур (первый этап)
Стадион: "Славутич-Арена" (Запорожье)
Главный арбитр: Дмитрий Бондаренко
"Заря" 17:00 "Львов"

Трансляция "УНІАН" (по подписке)

Трансляция FootballHub (бесплатно)

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В статье: Заря (Луганск) ФК Львов
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