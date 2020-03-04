Заря - Львов: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

После вчерашней победы "Динамо" над "Колосом" из Ковалёвки "Заря" потеряла на второе место в УПЛ. Однако уже сегодня луганчане вновь могут вернуть себе статус главного преследователя донецкого "Шахтёра": для этого нужно на своём поле побеждать "Львов". В первом круге этого не удалось: осенью соперники завершили очный поединок вничью 0:0. "Львов" вообще один из самых неудобных оппонентов для "чёрно-белых котов": из пяти встреч, которые уже были сыграны после возвращения львовян в УПЛ, номинальный фаворит - "Заря" - праздновала победу только в одном. Сможет ли представитель нижней части таблицы удивить ещё раз?

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Favbet лига, 21-й тур (первый этап)

Стадион: "Славутич-Арена" (Запорожье)

Главный арбитр: Дмитрий Бондаренко

"Заря" 17:00 "Львов"

Трансляция "УНІАН" (по подписке)

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