Халл: Не может повторяться ситуация, когда первый тайм команда наблюдает за игрой со стороны

Защитник "Карпат" Тимм Халл рассказал, как команда готовится к матчу 21-го тура УПЛ с "Александрией".

- Тим, каковы твои ожидания от сегодняшнего поединка?

- У всех нас хороший рабочий настрой. Прежде всего нужно учесть ошибки прошлых матчей, в частности, недавней встречи с "Колосом". Мы должны играть с самого начала поединка. Не может повторяться ситуация, когда в первых 45 минут команда фактически наблюдает за игрой со стороны. В Киеве "Карпаты" проснулись только после перерыва, это недопустимо. Следовательно, нам просто не хватило времени для того, чтобы отыграться. Конечно, можно вспоминать не назначенный пенальти на последней минуте. Однако мы должны не допускать таких ошибок в будущем.

- Игра первого круга с "Александрией", пожалуй, является памятной для тебя?

- Да, я забил свой первый гол за "Карпаты" в том матче. На самом деле это не имеет никакого значения. Я не буду лукавить, если скажу, что три пункта важнее любых голов. Мы играли тогда очень хорошо, особенно во втором тайме, впрочем уступили. Не хочу снова вспоминать о судьях, но, по-моему, во время второго взятия ворот игрок соперника нарушил правила против Олега Кудрика. В течение значительной части игрового времени мы были близки к тому, чтобы, как минимум, не проиграть. Во всяком случае результат остается на табло и оправданий искать не стоит.

- Недавно "Карпаты" пополнил грузинский новичок Андро Гиоргадзе, который в двух стартовых матчах нового года действовал в центре защиты бок о бок с тобой. С взаимодействием проблем не возникает?

- У Гиоргадзе уже был опыт выступлений в УПЛ, поэтому дополнительного времени на адаптацию он не нуждался. Андро любит силовой футбол, я предпочитаю игру с мячом, поэтому считаю, что у нас хороший дуэт, в котором мы дополняем друг друга. У нас отличное взаимопонимание еще и потому, что мы общаемся на одном языке - Андро хорошо знает английский.

- Тебя смело можно назвать "универсальным солдатом" в том смысле, что со старта своей карьеры во Львове ты стабильно выходишь в основе и играешь без замен.

- У каждого из нас отличная физическая подготовка, ведь на тренировках мы уделяем много внимания этому компоненту. Если говорить персонально обо мне, то в начале сезона я находился на ходу, ведь имел стабильную игровую практику в своей предыдущей команде в Лиге Европы, где мой "Прогресс" провел 6 матчей. Вообще чувствую себя комфортно в связи с тем, что стабильно выхожу на поле. Во всяком случае, если мне будет необходим отдых, то я обсужу эту ситуацию с тренером. И сейчас речь не об этом - впереди у нас очень ответственный период, поэтому все мои мысли связаны с "Карпатами" и будущими матчами.