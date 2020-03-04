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Калитвинцев: На каждый матч выходим с мыслью о победе. А там - посмотрим

Премьер-лига
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Хавбек Десны рассказал о матче с Мариуполем и подготовке к поединку с Олимпиком

Калитвинцев: На каждый матч выходим с мыслью о победе. А там - посмотрим
Новина українською

Хавбек "Десны" Владислав Калитвинцев рассказал о победе над "Мариуполем" (4:0) и подготвке команды к матчу с "Олимпиком".

- По счету победа над "Мариуполем" показалась легкой. Насколько это действительно было так?

- Да нет, просто не было. Получилась удачная, тяжелая игра. У нас был хороший темп: неплохо бежали как в обороне, так и в нападении. И все же победу я бы не назвал легкой.

- Андрей Тотовицкий в этом матче забил два мяча, Филипп Будковский отдал тебе голевой пас. Насколько новички влились в команду?

- Думаю, это произошло сразу. Очень удобно, комфортно играть с этими ребятами.

- Насколько эта победа улучшила эмоциональное состояние команды?

- Любая победа приносит положительные эмоции. Конечно, приятно побеждать. Дай Бог, чтобы и в следующем матче удачная серия продолжилась.

- Насколько сложно играть через 2 дня на третий, и насколько физически готовы на одной неделе биться и с "Олимпиком", и с "Зарей"?

- На сборах удачно поработали, заложили хороший фундамент на сезон. Поэтому проблемы в этом не вижу. Всегда лучше играть, чем тренироваться.

- Чего ждешь от игры с "Олимпиком": удастся победить?

- Конечно, на каждый матч выходим с мыслью о победе. А там - посмотрим.

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В статье: Владислав Калитвинцев Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов)
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Источник:
ФК Десна

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