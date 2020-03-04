Заря - Львов 2:0. С двумя незабитыми пенальти, но уверенно

"Заря" снова выиграла дома с "сухим" счетом 2:0. Правда в отличие от игры с "Олимпиком", сегодня качество футбола было более высоким, хоть и основа преимущественно отдыхала.

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Удивил Виктор Скрипник составом, дав отдохнуть героям прошлого поединка (всем, кроме Кабаева). Из-за дисквалификации не могли сыграть Богдан Михайличенко и Владлен Юрченко, травмированным остается Джоэл Абу Ханна. Под ротацию попали Заури Махарадзе, Богдан Леднев и Михайло Перович, которые были железными игроками основы в первых матчах года. В результате, слева в защите мы увидели дебют Андрея Цыганикса, который только на зимних сборах присоединился к "Заре". Иванисеня с Цвеком в паре расположились в опорной зоне, а Максим Лунев получил шанс на позиции диспетчера под единственным форвардом Артемом Громовым. В заявке у луганчан также оказались два игрока 2000-го года рождения, которые еще не появлялись на поле в текущем сезоне.

У "Львова" состав удивил в меньшей мере, чем расстановка. Меликян решил выйти с тремя центральными защитниками, а Бопесу и Люлька утюжили, соответственно, левую и правую бровки. В центре поля вышел с первых минут Жонатан. Ренанн снова вышел в центре нападения, отправив Шину на левый фланг полузащиты. Герой прошлого матча Альваро действовал под единственным нападающим своей команды.

Половину времени первого времени нужно забыть побыстрее, так как команды не создали ничего сколько нибудь запоминающегося. После этого начал издали проверять Кочергин, Лунев был неплох как в подыгрыше, так и в завершении, но Богдан Сарнавский во всех эпизодах действовал внимательно. Об игре Громова до перерыва можно сказать лишь одно - он явно засиделся на скамейке, ведь несколько раз не мог обработать мяч в простых ситуациях. Дважды это приводило к потерянным эпизодам для более акцентированых ударов. Хотя позиции для получения обостряющих передач Артем, следует признать, находил грамотно.

Отзащишавшись, мог забить в концовке тайма и "Львов". Поперечная передача с левого фланга "Зари" была неточной и львовяне вышли два в два. Пас на Ренанна завершился плотным ударом в ближнюю стойку, от которой мяч отскочил в поле. Пытавшийся добить Богунов упал в борьбе с защитником, но удостоился желтой за симуляцию.

В дебюте второго тайма "Заре" удалось открыть счет. Иванисеня сделал проникающую передачу в штрафную площадку соперника, а Лунев отдал на второй темп, где в абсолютном одиночестве остался Кабаев. Удар в ближний угол и пойманный на противоходе Сарнавский означали, что Владислав во втором матче кряду забил первый гол своей команды. Вскоре у луганчан прошла похожая комбинация, только исполнители поменялись ролями. Пас Кабаева на Лунева имел все шансы оказаться результативным, но Максим в ворота не попал. Спустя несколько минут Иванисеня из неплохой позиции пробил выше ближней "девятки".

После выхода Велвеса вместо Люльки гости перестроились на более агрессивные 4-4-2 и последние полчаса провели именно в такой формации, пытаясь отыграться. Правда мячом и дальше больше владела "Заря", которая даже заработала право на пенальти. После удара Иванисени Братков выставил руку и остановил полет мяча. Правда удар Артема Громова с точки намертво взял Сарнавский, чем еще раз подчеркнул неудачный вечер Артема.

В концовке на поле появился Богдан Леднев, который сразу же проверил бдительность вратаря соперника ударом с игры. В том эпизоде тезка Сарнавский спас, однако менее десяти минут спустя даже он ничего не смог поделать в эпизоде, когда Леднев прошил стенку ударом со штрафного. Интересно, что к этому стандарту снова привела игра рукой Браткова, который стал злым гением "Львова" в этом поединке. Вскоре рукой в своей штрафной сыграл и Борзенко. Учитывая, что желтая в пассиве капитана "Львова" уже была, арбитр его пожалел и удалять не стал. Проявил альтруизм и Леднев, который с пенальти переиграть божественного Сарнавского не смог, тем самым потеряв шанс оформить дубль и забить свой 12-й гол в сезоне.

Запорожье. Стадион "Славутич-Арена"

Главный арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса)

Ассистенты: Руслан Ермоленко (Чернигов), Владимир Думенко (Харьков)

Заря - ФК Львов 2:0 (0:0)

Голы: Владислав Кабаев 54, Богдан Леднев 89

Заря: Никола Василь, Ловро Цвек, Владислав Кочергин, Виталий Вернидуб, Александр Тымчик, Максим Лунёв (Богдан Леднев 79), Дмитрий Иванисеня, Владислав Кабаев, Артём Громов, Андрейс Цыганикс, Евгений Чеберко

ФК Львов: Богдан Сарнавский, Алвеш дос Сантос Рожерио Шина, Алваро Тавареш, Оливейра Ренан (Фелипе Матеус Яковелли 58), Игорь Гончар, Антон Братков, Жонатан Лима (Владислав Приймак 83), Сергей Борзенко, Сергей Люлька (Велвес Сантос 65), Ярослав Богунов, Джоэль Бопесу

Предупреждения: Александр Тымчик 70, Владислав Кабаев 74 - Игорь Гончар 32, Сергей Борзенко 38, Ярослав Богунов 40, Алваро Тавареш 70, Антон Братков 87

Нереализованные пенальти: Артём Громов 73, Богдан Леднев 90+3

У "Зари" очередной коллапс с исполнением пенальти, хотя на результате это не отразилось никак, команда и дальше удерживает вторую строчку. "Львов" же остался на девятой позиции, проявив беззубость в атаке и волейбол в обороне.