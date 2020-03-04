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Де Пена из-за травмы пропустит оба матча Динамо с Александрией
Вингер выбыл на 10 дней
Уругвайский вингер "Динамо" Карлос де Пена в матче 21-го тура УПЛ против "Колоса" (2:0) получил повреждение.
Как оказалось, Карлос был заменен в начале второго тайма из-за повреждения задней поверхности бедра.
Впрочем, как сообщает "Динамомания", травма игрока не является критичной, и де Пена пропустит порядка 10 дней.
Таким образом, вероятнее всего, уругваец пропустит оба матча (в чемпионате и Кубке) с "Александрией", которые состоятся 7 и 11 марта соответственно.
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Источник:Динамомания
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