Де Пена из-за травмы пропустит оба матча Динамо с Александрией

Уругвайский вингер "Динамо" Карлос де Пена в матче 21-го тура УПЛ против "Колоса" (2:0) получил повреждение.

Как оказалось, Карлос был заменен в начале второго тайма из-за повреждения задней поверхности бедра.

Впрочем, как сообщает "Динамомания", травма игрока не является критичной, и де Пена пропустит порядка 10 дней.

Таким образом, вероятнее всего, уругваец пропустит оба матча (в чемпионате и Кубке) с "Александрией", которые состоятся 7 и 11 марта соответственно.