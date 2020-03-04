Максимов: У нас не было свежести, много сил отдали в матче с Шахтером

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов на послематчевой пресс-конференции разобрал поражение своей команды в матче 21-го тура УПЛ от "Мариуполя" (0:3).

"Проиграли по игре. Конечно пенальти был необязательный. Если бы забили с игры, было бы другое восприятие, а так расстроились, может бы по-другому игра сложилась.

У нас не было свежести, много сил отдали в предыдущем матче с "Шахтером", за эти два дня не восстановились. "Мариуполь" выпустил много молодых игроков, они поменяли половину состава и были посвежее. В этом основная причина.

У нас же сейчас сил в обрез. Если кто-то выпадает, провести ротацию очень тяжело", - резюмировал тренер.