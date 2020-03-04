  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Максимов: У нас не было свежести, много сил отдали в матче с Шахтером
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Максимов: У нас не было свежести, много сил отдали в матче с Шахтером

Премьер-лига
(1 голосов)

Итог матча от тренера полтавчан

Максимов: У нас не было свежести, много сил отдали в матче с Шахтером
Новина українською

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов на послематчевой пресс-конференции разобрал поражение своей команды в матче 21-го тура УПЛ от "Мариуполя" (0:3).

"Проиграли по игре. Конечно пенальти был необязательный. Если бы забили с игры, было бы другое восприятие, а так расстроились, может бы по-другому игра сложилась.

У нас не было свежести, много сил отдали в предыдущем матче с "Шахтером", за эти два дня не восстановились. "Мариуполь" выпустил много молодых игроков, они поменяли половину состава и были посвежее. В этом основная причина.

У нас же сейчас сил в обрез. Если кто-то выпадает, провести ротацию очень тяжело", - резюмировал тренер.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Юрий Максимов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...