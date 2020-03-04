Фулл-хаус. Олимпик - Десна 1:2

Впервые с марта прошлого года Дмитрий Гришко не вышел в старте "Олимпика" не по причине дисквалификации: пару центрбеков составили Литвин и Зотько. За левый фланг у дончан достаточно неожиданно отвечали Снурницын и Тейшейра, а на острие вышел Дегтярёв. Как всегда у "Десны" Александра Рябоконя гадание на кофейной гуще в попытках предсказать пару фланговых хавбеков провалилось: на этот раз с первых минут на этих позициях вышли Конопля и Калитвнцев.

Команды начали без раскачки: уже к шестой минуте на табло вместо нулей светилось две единички. Счёт открыл "Олимпик", прервав полосу из более чем двухсот минут без голов в официальных встречах, - Тейшейра выполнил подачу с фланга, а экс-черниговчанин Дегтярёв её замкнул. Но практически в ответной атаке "Десна" восстановила паритет: Денис Фаворов здорово закинул снаряд за шиворот защитникам, и Филиппов без проблем реализовал выход один на один.

Фактически оба гола задали тон всей игре: соперники очень много ошибались (особенно в обороне), что делало игру зрелищной, но не похожей на команды Висенте Гомеса и Александра Рябоконя, которые больше приверженцы дисциплины, а не ура-футбола без защиты.

Вскоре после обмена голами Домбровский - один из двух центрхавов гостей, которые сегодня, по правде сказать, не впечатляли - фактически вывел один на один на свои ворота Тейшейру, но Максим шансом не воспользовался. Затем уже Тотовицкому дважды дали пробить головой - мимо.

Подытожил обмен любезностями ещё один провал черниговской обороны с выходом один на один. Теперь Кравченко уже переиграл вратаря, но на его пути успел оказаться Мостовой, мимо которого пробить или прокинуть мяч правый вингер не смог: защитник "Десны" в подкате остановил движение мяча рукой, каким-то чудом избежав назначения пенальти.

После перерыва футбол пошёл спокойней и в целом мячом намного чаще стала владеть "Десна" (в первом тайме она по этому показателю уступила сопернику). Поэтому не удивительно, что именно черниговчане создавали больше остроты, проверив на прочность обе штанги ворот Крынского: Калитвинцев зарядил в каркас со штрафного, а Филиппов, замыкая прострел от Тотовицкого, пробил уже в противоположную стойку.

Наконец, не обошлось и без попадания в перекладину, но на этот раз фарт уже был на стороне "Десны": после дальней подачи/удара Арвеладзе со штрафного снаряд от "верхней штанги" залетел в ворота. Крынский, подняв руки над головой, словно приветствовал такой гол.

Матч оказался крайне непростым для номинального фаворита встречи: "Десне" пришлось отыгрываться, было много ошибок в обороне, да и в нападении сегодня оказалось не всё так просто, как в прошлом туре против "Мариуполя". Однако "северяне", собрав фулл-хаус из трёх ударов в каркас ворот и двух голов, всё-таки вымучили победу. "Заря" и "Динамо" всё ещё в зоне видимости.

Киев. Стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского

Главный арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)

Ассистенты: Дмитрий Оганесян (Луганск), Станислав Марулин (Новая Каховка)

Олимпик - Десна 1:2

Голы: Максим Дегтярёв 4 - Александр Филиппов 6, Леван Арвеладзе 76

Олимпик: Владимир Крынский, Дмитрий Литвин, Тарас Завийский (Андрей Кравчук 64), Павел Ксёнз, Иван Зотько, Максим Тейшейра (Захедитабар Шахаб 58), Никита Кравченко, Евгений Цымбалюк, Игорь Снурницын, Максим Дегтярёв, Сергей Политыло (Виталий Балашов 81)

Десна: Евгений Паст, Йоонас Тамм, Андрей Домбровский, Леван Арвеладзе, Александр Филиппов (Виталий Ермаков 86), Владислав Калитвинцев, Андрей Гитченко, Андрей Тотовицкий (Филипп Будковский 77), Андрей Мостовой, Ефим Конопля (Егор Картушов 72), Денис Фаворов

Предупреждения: Никита Кравченко 33, Максим Дегтярёв 40, Дмитрий Литвин 50 - Александр Филиппов 11, Йоонас Тамм 70, Филипп Будковский 84, Евгений Паст 90+3