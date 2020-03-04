Карпаты - Александрия 0:4. Когда VAR не помешал бы

Львовский поединок проходил под аккомпанемент дождя и это чувствовалось. Команды пытались играть в быстрый комбинационный футбол, но силы игроков быстро покидали и уже к концу первой половины на тяжелом газоне было больше борьбы, чем созидания.

Стартовые составы не удивили, разве что хочется отметить, что Шаран вернул в первую команду Максима Задераку, хоть и оставил его со стартовых минут на скамейке. Санжар же впервые доверил место в воротах Антону Каниболоцкому, хоть и нельзя сказать, что Кудрик серьезно ошибался в двух предыдущих встречах.

Лучше начали хозяева, Артем Козак имел момент уже в дебюте, но Юрий Панькив успел среагировать. Первые три удара "Карпат" находили створ ворот соперника, а впервые мимо они пробили уже спустя полчаса после стартового свистка. Приходилось трудиться в рамке и Каниболоцкому, который спас после удара с разворота Третьякова.

Тем не менее, без спорных эпизодов тоже не обошлось, в концовке первого тайма арбитр решил указать на точку внутри штрафной площадки хозяев после падения Бабогло. Как показал повтор, ни Мартинс, ни Назарина правила не нарушали, так что система VAR, которой кстати не было на этом матче, очень бы не помешала Дмитрию Кривушкину. На практике же Третьяков реализовал явно несправедливый приговор и вывел свою команду вперед.

Во втором тайме погода испортилась и пошел густой снег. Фактор случайных рикошетов и отскоков стал играть еще более весомую роль. Собственно, именно в таком стиле и был забит второй гол гостей. Перед тем "Карпаты" могли сравнивать счет после неплохой атаки левым флангом, но защитники вовремя подсуетились и перехватили пас Назарине. Зато передачу Третьякову от ноги защитника "львов" после серии рикошетов перехватить никто не сумел. У Максима было время прицелиться и пробить мимо Каниболоцкого - 0:2.

У "Карпат" и дальше мало что получалось впереди и регулярные обрезки на чужой половине поля приводили к опасным контр выпадам соперника. Один из них привел к третьему голу. Лучкевич прошел правым флагом и отдал пас на Мирошниченко. Денис навесил во вратарскую, где Ситало выиграл воздух и нанес удар в створ ворот. Каниболоцкий отбил, но защитники на подстраховку не успели и сам же форвард "Александрии" добил круглого в сетку.

В концовке Банада оформил четвертый гол, окончательно добив хозяев. Защитники уже находились в состоянии грогги, следствием чего стали непонятные действия Дубинчака в голевом эпизоде.

Львів. Стадион "Украина"

Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)

Ассистенты: Игорь Дебенко (Ивано-Франковск), Евгений Данильченко (Луганск)

Карпаты - ФК Александрия 0:4 (0:1)

Голы: Максим Третьяков 37 (пен.), Максим Третьяков 58, Артём Ситало 73, Евгений Банада 89

Карпаты: Антон Каниболоцкий, Дмитрий Клёц (Алексей Хахлев 63), Матар Дийе, Артём Козак (Хишам Лейоус 46), Владислав Дубинчак, Егор Назарина, Андро Гиоргадзе, Тим Халл, Марвин Мартинс, Ростислав Лях, Остап Притула

ФК Александрия: Юрий Панькив, Владислав Бабогло, Максим Третьяков, Денис Мирошниченко, Валерий Лучкевич, Артём Ситало, Дмитрий Гречишкин (Артем Гордиенко 85), Евгений Банада, Роман Вантух (Тимур Стецков 76), Богдан Мишенко (Алексей Довгий 74), Каспарс Дубра

Предупреждения: Артём Козак 14, Тим Халл 31, Егор Назарина 59 - Денис Мирошниченко 50, Алексей Довгий 90+1

"Александрии" не удалось сократить отставание от "Десны", но отрыв от "Колоса" увеличился уже на 11 очков. "Карпаты" отстают от 11-го места на пять очков и наверняка львовян ждет ожесточенная борьба за выживание с соперниками по нижней шестерке.