Скрипник: Сегодня мы доиграли до конца. А незабитые пенальти - это футбольная жизнь

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник подвел итог матча 21-го тура УПЛ с ФК "Львов" (2:0).

- Игра тяжёлая. Примерно такая же, как была с "Олимпиком". Соперники от нас закрываются. Сегодня мы доиграли до конца. Бежали вперёд, играли вперёд. Не беру в расчёт пенальти. Это футбольная жизнь. Рад, что мы при той ротации, которую делали, добавили остроты и колорита, которого хотим видеть в игре. Могу сделать комплимент моей команде.

В субботу мы играем с "Десной". Готовимся и смотрим с оптимизмом в будущее. Знаем, что игра будет сложной.

- Почему не было в игре Хомченовского и Махарадзе?

- Дима Хомченовский травмирован. А Заури Махарадзе, то, что показал он против "Олимпика", я хочу, чтобы он с этим же багажом и запалом приехал в Чернигов и там сыграл так же. У нас два хороших голкипера. Третий, которого все знают, травмирован. Мы никого не обижаем. Сейчас идёт простая здоровая конкуренция, которая всем идёт на пользу. Стараемся, чтобы было откровенно и честно и в таком ритме движемся дальше.