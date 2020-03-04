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Меликян: Обидно, что проиграли, но мы сделали все что могли

Премьер-лига
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Послематчевая пресс-конференция главного тренера Львова

Меликян: Обидно, что проиграли, но мы сделали все что могли
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Главный тренер "Львова" Егише Меликян подвел итог матча 21-го тура УПЛ с "Зарей" (0:2).

"Игра была хорошей и интересной. Поздравляю "Зарю" с заслуженной победой. У них хороший подбор игроков. Хорошая сильная игра. Они заслуженно выиграли.

Что касается нашей команды, мы сделали всё, что могли. Обидно, что проиграли и потеряли очки. Но у нас хорошая команда, хороший коллектив, проблем нет. Просто грустно, что проиграли сегодня", - сказал Меликян.

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В статье: Заря (Луганск) ФК Львов Егише Меликян
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Источник:
ФК Заря

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