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Меликян: Обидно, что проиграли, но мы сделали все что могли
Послематчевая пресс-конференция главного тренера Львова
Главный тренер "Львова" Егише Меликян подвел итог матча 21-го тура УПЛ с "Зарей" (0:2).
"Игра была хорошей и интересной. Поздравляю "Зарю" с заслуженной победой. У них хороший подбор игроков. Хорошая сильная игра. Они заслуженно выиграли.
Что касается нашей команды, мы сделали всё, что могли. Обидно, что проиграли и потеряли очки. Но у нас хорошая команда, хороший коллектив, проблем нет. Просто грустно, что проиграли сегодня", - сказал Меликян.
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Источник:ФК Заря
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