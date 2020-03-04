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На одно вакантное место в топ-6 УПЛ осталось два претендента

Премьер-лига
(2 голосов)

Колос или Мариуполь. Все решится 8 марта

На одно вакантное место в топ-6 УПЛ осталось два претендента
Новина українською

Только что завершился матч 21-го тура УПЛ, в котором "Шахтер" разгромил "Днепр-1" (4:1).

До разделения на шестерки осталось сыграть всего один тур (который пройдет на выходных), а список претендентов на верхнюю шестерку сократился до двух команд.

После поражения от "Шахтера" "Днепр-1" потерял даже теоретические шансы запрыгнуть в топ-6. Ну и на одно вакантное место претендуют "Колос" и "Мариуполь".

Также отметим, что "Колос" опережает "Мариуполь" на одно очко и в воскресенье 8 марта примет "Шахтер". А вот "Мариуполь" также в воскресенье (оба матча начнутся в 17:00) отправится в гости к "Днепру-1".

Также напомним, что уже обеспечили себе место в верхней шестерке "Шахтер", "Заря", "Динамо", "Десна" и "Александрия".

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В статье: ФК Мариуполь Заря (Луганск) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Колос (Ковалевка) СК Днепр-1
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(2 голосов)
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Комментарии (6)
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Infinity (Мариуполь)
04.03.2020 в 21:33
Поскольку Шахтер навряд ли позволит Колосу зацепится за очки, то все зависит именно от Мариуполя, которого скорее всего устроит даже ничейный результат. Но наверняка Днепр жаждет затянуть Марик с собой во вторую шестерку, особенно если этому поспособствует Суркис..
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+1
-2
Dimka26 (Чернигов)
04.03.2020 в 22:01
Я бы не был таким самоуверенным. Шахтер будет играть полурезервом, т.к нужно играть с Вольфсбругом, а в таком ритме нагружать лидеров Каштур не будет. Так что Тайсон, Мораес максимум выйдут на змене во втором тайме.
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0
0
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Siren05 (Мариуполь)
04.03.2020 в 21:11
Ребята, скажите, будь ласка, если у двух команд будет одинаковое количество очков, что является приоритетом для попадания в первую шестёрку?
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0
0
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Infinity (Мариуполь)
04.03.2020 в 21:21
Личные встречи. В случае равенства очков, в первой шестерке будет Мариуполь
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+2
0
СашаXM (Хмельницкий)
04.03.2020 в 21:41
у нас за победу купленную шахтой уже 2 дают только? как равное то будет?
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+1
-3
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Infinity (Мариуполь)
04.03.2020 в 21:48
Монитор протри, слюной забрызгал видать. А то не видишь даже количество очков в турнирной таблице, бедолага..
+3
0

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