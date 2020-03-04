На одно вакантное место в топ-6 УПЛ осталось два претендента

Только что завершился матч 21-го тура УПЛ, в котором "Шахтер" разгромил "Днепр-1" (4:1).

До разделения на шестерки осталось сыграть всего один тур (который пройдет на выходных), а список претендентов на верхнюю шестерку сократился до двух команд.

После поражения от "Шахтера" "Днепр-1" потерял даже теоретические шансы запрыгнуть в топ-6. Ну и на одно вакантное место претендуют "Колос" и "Мариуполь".

Также отметим, что "Колос" опережает "Мариуполь" на одно очко и в воскресенье 8 марта примет "Шахтер". А вот "Мариуполь" также в воскресенье (оба матча начнутся в 17:00) отправится в гости к "Днепру-1".

Также напомним, что уже обеспечили себе место в верхней шестерке "Шахтер", "Заря", "Динамо", "Десна" и "Александрия".