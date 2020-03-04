Выставочный матч. Шахтёр - Днепр-1 4:1

Луиш Каштру вернул в состав всех сильнейших по сравнению с прошлым поединком против "Ворсклы". Многие прогнозировали, что в этой игре дончане будут отрабатывать какие-то модели игры, которые планируется использовать против "Вольфсбурга" в Лиге Европы. Ну, может, так и есть, потому что днепряне сегодня позволяли сопернику всё. Абсолютно всё. Просто всё задуманное хозяевами воплощалось в жизнь. Комбинации через фланг - да. Короткий пас с выводом на удар - не вопрос. Индивидуальные проходы - какие проблемы. "Днепр-1" в этой истории напоминал фишечки на поле, которые футболисты "Шахтёра" должны были оббегать.

Конечно, можно говорить и о шаблонной ложке дёгтя в этой бочке мёда. Но на самом деле тяжело сохранять концентрацию, если соперник позволяет уже после четверти встречи вести в счёте с разницей в четыре гола. Понятно, что у игроков "Шахтёра" начала появляться расконцентрация и улыбка на лицах. Следствием этого стал момент имени Хобленко, который оббежал Пятова во время выхода один на один, но Матвиенко уже практически на ленточке своего вратаря подстраховал.

Мы даже не говорим о том, что "Шахтёр" играл на максимальных оборотах, потому что это было не так. Днепряне оставляли сопернику очень много зон, чем "горняки" и пользовались: не часто увидишь на уровне УПЛ так много пространства от соперника в играх дончан. В том числе это и стало следствием столь результативного футбола.

Второй тайм пошёл уже больше по результату. "Шахтёр" продолжил контролировать каждый участочек на поле, однако интенсивность существенно упала. Да и количество вместе с качеством моментов у ворот Юрчука уменьшилось, сойдя практически на нет.

Но "на ноль" хозяева сыграть не смогли, пропустив от Супряги, который пока забивает во всех официальных играх 2020-го. Для "Днепра-1" это событие, пожалуй, должно стать главной положительной новостью за весь вечер.

Как забивали

1:0 - Кривцов остался без присмотра в центре штрафной и головой замкнул подачу с углового.

2:0 - ещё один угловой теперь разыграли, Коноплянка подал на дальнюю стойку, Мораес скинул на пятачок перед воротами, а Адамюк срезад в свою рамку.

3:0 - затяжная атака "Шахтёра", в которой были задействованы едва ли не все полевые игроки. В её завершающей фазе Тайсон в в касание обвёл вратаря ударом под стойку.

4:0 - Коноплянка сыграл на добивании на линии вратарской.

4:1 - мяч в штрафной "Шахтёра" от груди Бондаря попал ему в руку, рефери поставил пенальти, а Супряга его реализовал.

Харьков. ОСК "Металлист"

Главный арбитр: Сергей Бойко (Киевская область)

Ассистенты: Максим Чертоляс (Херсон), Владимир Высоцкий (Запорожье)

Шахтер - СК Днепр-1 4:0

Голы: Сергей Кривцов 4, Владимир Адамюк 9 (авт.), Тайсон 19, Евгений Коноплянка 23 - Владислав Супряга 82 (пен.)

Шахтер: Андрей Пятов, Сергей Кривцов (Валерий Бондарь 60), Тарас Степаненко, Тайсон, Жуниор Мораес (Фернандо 74), Тете, Евгений Коноплянка (Артём Бондаренко 70), Николай Матвиенко, Майкон, Исмаили, Додо

СК Днепр-1: Валерий Юрчук, Владимир Адамюк, Сергей Кравченко (Арсений Батагов 62), Алексей Хобленко (Владислав Супряга 46), Владислав Шаповал, Сергей Логинов, Франциско Ди Франко, Александр Назаренко, Юрий Вакулко, Максим Лопырёнок, Алексей Чичиков (Лукас Тейлор 46)

Предупреждения: Валерий Бондарь 81 - Сергей Логинов 22, Франциско Ди Франко 34, Александр Назаренко 55, Владислав Шаповал 67