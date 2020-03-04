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Выставочный матч. Шахтёр - Днепр-1 4:1

Премьер-лига
(3 голосов)

Абсолютный провал днепрян, "Шахтёр", похоже, даже не включился в игру

Выставочный матч. Шахтёр - Днепр-1 4:1
Артем Бабич Автор UA-Футбол
Новина українською

Луиш Каштру вернул в состав всех сильнейших по сравнению с прошлым поединком против "Ворсклы". Многие прогнозировали, что в этой игре дончане будут отрабатывать какие-то модели игры, которые планируется использовать против "Вольфсбурга" в Лиге Европы. Ну, может, так и есть, потому что днепряне сегодня позволяли сопернику всё. Абсолютно всё. Просто всё задуманное хозяевами воплощалось в жизнь. Комбинации через фланг - да. Короткий пас с выводом на удар - не вопрос. Индивидуальные проходы - какие проблемы. "Днепр-1" в этой истории напоминал фишечки на поле, которые футболисты "Шахтёра" должны были оббегать.

Конечно, можно говорить и о шаблонной ложке дёгтя в этой бочке мёда. Но на самом деле тяжело сохранять концентрацию, если соперник позволяет уже после четверти встречи вести в счёте с разницей в четыре гола. Понятно, что у игроков "Шахтёра" начала появляться расконцентрация и улыбка на лицах. Следствием этого стал момент имени Хобленко, который оббежал Пятова во время выхода один на один, но Матвиенко уже практически на ленточке своего вратаря подстраховал.

Мы даже не говорим о том, что "Шахтёр" играл на максимальных оборотах, потому что это было не так. Днепряне оставляли сопернику очень много зон, чем "горняки" и пользовались: не часто увидишь на уровне УПЛ так много пространства от соперника в играх дончан. В том числе это и стало следствием столь результативного футбола.

Второй тайм пошёл уже больше по результату. "Шахтёр" продолжил контролировать каждый участочек на поле, однако интенсивность существенно упала. Да и количество вместе с качеством моментов у ворот Юрчука уменьшилось, сойдя практически на нет.

Но "на ноль" хозяева сыграть не смогли, пропустив от Супряги, который пока забивает во всех официальных играх 2020-го. Для "Днепра-1" это событие, пожалуй, должно стать главной положительной новостью за весь вечер.

Как забивали
  • 1:0 - Кривцов остался без присмотра в центре штрафной и головой замкнул подачу с углового.
  • 2:0 - ещё один угловой теперь разыграли, Коноплянка подал на дальнюю стойку, Мораес скинул на пятачок перед воротами, а Адамюк срезад в свою рамку.
  • 3:0 - затяжная атака "Шахтёра", в которой были задействованы едва ли не все полевые игроки. В её завершающей фазе Тайсон в в касание обвёл вратаря ударом под стойку.
  • 4:0 - Коноплянка сыграл на добивании на линии вратарской.
  • 4:1 - мяч в штрафной "Шахтёра" от груди Бондаря попал ему в руку, рефери поставил пенальти, а Супряга его реализовал.

Харьков. ОСК "Металлист"
Главный арбитр: Сергей Бойко (Киевская область)
Ассистенты: Максим Чертоляс (Херсон), Владимир Высоцкий (Запорожье)
Шахтер - СК Днепр-1 4:0
Голы: Сергей Кривцов 4, Владимир Адамюк 9 (авт.), Тайсон 19, Евгений Коноплянка 23 - Владислав Супряга 82 (пен.)
Шахтер: Андрей Пятов, Сергей Кривцов (Валерий Бондарь 60), Тарас Степаненко, Тайсон, Жуниор Мораес (Фернандо 74), Тете, Евгений Коноплянка (Артём Бондаренко 70), Николай Матвиенко, Майкон, Исмаили, Додо
СК Днепр-1: Валерий Юрчук, Владимир Адамюк, Сергей Кравченко (Арсений Батагов 62), Алексей Хобленко (Владислав Супряга 46), Владислав Шаповал, Сергей Логинов, Франциско Ди Франко, Александр Назаренко, Юрий Вакулко, Максим Лопырёнок, Алексей Чичиков (Лукас Тейлор 46)
Предупреждения: Валерий Бондарь 81 - Сергей Логинов 22, Франциско Ди Франко 34, Александр Назаренко 55, Владислав Шаповал 67

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В статье: Шахтер (Донецк) СК Днепр-1
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Комментарии (31)
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Alex.696 (Немирів)
04.03.2020 в 21:58
Н
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0
-1
11metrov (Dnepr)
04.03.2020 в 21:46
У меня есть один вопрос к болелам-кротам. У Вас на дАнбасс-Арене (правильно по-русски?) бомжи ночуют, по городу ходят боевики Кадырова, зато рыжий решил, что бабки буду отмывать через футбол. Кому, нах, нужна такая команда? Извините, но в перечне стран УЕФА НЕТ ДыНыРы! ))) Вот эти идиоты и косят под украину, не зная даже гимна! )))
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+2
-8
avatar
eloy (Днепропетровск)
04.03.2020 в 22:21
прошу прощения, а какие претензии к болелам?
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+2
-1
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
04.03.2020 в 21:43
Днепр 1 продолжает оставаться командой уровня 1 лиги. Поэтому и игра такая была.Когда ты забиваешь за 20 минут 4 гола трудно найти мотивацию продолжать играть так же.Но Шахтёр сегодня показал неплохое командное движение с высокой скоростью передач.Однако учитывая степень противостояния особенно гордится здесь нечем.
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+6
-1
avatar
waleo (Киев)
04.03.2020 в 21:24
Кроты засунули язык куда то левченке
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+2
-8
FC SD CLUB (Кривой Рог)
04.03.2020 в 21:11
Не понятно-как Д1 готовился к этому матчу? Загадка...
Ответить
+1
-1
sergiy_ya (Умань)
04.03.2020 в 21:13
Непонятно як Шахтар підготувати до німців через такі ігри...
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+5
-2
SD123 (Ясиноватая)
04.03.2020 в 21:14
Ворскла подготовила, сразу видно где тренер высокого уровня.
+3
-2
sergiy_ya (Умань)
04.03.2020 в 21:16
Головні ігри проти німців. При чому тут зараз тренер Ворскли?
+4
-1
SD123 (Ясиноватая)
04.03.2020 в 21:04
Видимо потолок Михайленко это первая лига. Шахтер даже не заметил Днепр минус 1.
Ответить
+9
-2
avatar
eloy (Днепропетровск)
04.03.2020 в 22:16
Чтож так рвёт пукан у Ясиноватой? почему Днепр минус 1?
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0
-1
аалекс ( Крым)
04.03.2020 в 21:04
Горняков с заслуженной победой и это они еще не очень старались, мягко говоря. Очень безалаберная игра Днепра в защите, забыли против кого играют, или звезду после Динамо поймали? Хорошо хоть Шахтер их добивать не стал, а они еще о первой шестерке мечтали.
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+8
-1
sergiy_ya (Умань)
04.03.2020 в 21:06
Вітати з чим??? Процент володіння перший тайм бачили? Наче як самі з собою грали!!!
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+3
-2
FC SD CLUB (Кривой Рог)
04.03.2020 в 21:03
Шахтер катком проехал по Д1,просто не "заметил" его... Неужели это тот самый "грозный" Д1,который раскатал ДК?)
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+8
-1
SD123 (Ясиноватая)
04.03.2020 в 21:05
как корабль назовете, так он и поплывет, назвать свой клуб минус 1, это еще придумать нужно))
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+7
-3
FC SD CLUB (Кривой Рог)
04.03.2020 в 21:08
Ну,там претензия на "Номер 1)))
+1
-1
sergiy_ya (Умань)
04.03.2020 в 21:12
Невже це та команда, яка програла Ворсклі?
Ответить
+2
-1
FC SD CLUB (Кривой Рог)
04.03.2020 в 21:16
С Ворсклой играл по сути дубль,а ДК играло основой с Д1,не так ли?
+4
-2
sergiy_ya (Умань)
04.03.2020 в 21:18
Проти таких команд як Ворскла і дублем з різницею в 2 м'ячі мінімум потрібно грати Шахтарю, чи не так??? Чи може основа Маріуполя сильніша дубля Шахтаря?
+2
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
04.03.2020 в 21:23
У Марика мотивация запредельная,им в первую шестерку нужно,а у Шахты отрыв комфортный ,расслабились)
+3
-2
sergiy_ya (Умань)
04.03.2020 в 21:24
А в дубля нема мотивації для попадання в основу!???? Звичайні дитячі відмовки!!!
+4
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
04.03.2020 в 21:27
Тем и интересен футбол,своей непредсказуемостью,Барса тоже влетала аутсайдерам,не рвите сердце!)
+3
-2
sergiy_ya (Умань)
04.03.2020 в 21:37
Я не рву. Просто через такі матчі вилітають через Аталанту, Айнтрахт. Ось скоро німці. І що далі? Потрібно перемагати, бо наступного року можна і не напряму в лч, через плей-офф. Тут типу герої, а там обсиратися будуть.
+2
-3
FC SD CLUB (Кривой Рог)
04.03.2020 в 21:38
Понимаете,страна переживает не самые лучшие времена,а это,естественно,отражается на уровне УПЛ... Негативно отражается...
+3
-2
Alk1964 (Краматорск)
04.03.2020 в 21:45
sergiy_ya (Умань) Просто через такі матчі вилітають через Аталанту...
0
-2
sam (Дніпро)
04.03.2020 в 21:00
Кротоплянка - Иуда сепаро-бразильская
Ответить
+2
-12
sergiy_ya (Умань)
04.03.2020 в 21:01
Ваша команда сьогодні позорисько.
Ответить
+12
-1
aleks68
04.03.2020 в 20:57
большой привет "оракулу"из кировограда. с бодуна свою ахинею писал?четыре гвоздя в крышку гроба "днепр-1"хватило(при том что "шахтёр фактически бросил играть забив 4)?и кто теперь будет стреляться?
Ответить
+9
-1
sergiy_ya (Умань)
04.03.2020 в 20:56
Це навіть футболом не назвеш. Шахтар грав проти тренувальних стовпчиків з Дніпра. Хто там писав, що Михайленко топ? Дніпро1 довбанувся з неба об землю. Для цього матчу позорисько це ще дуже шанобливе слово. Імпотентна беззуба гра. Шахтарю не в актив. Навіть не тренування. Перед німцями дуже погано.
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+7
0
v.grischuk (Винница)
04.03.2020 в 20:53
Легко и транжиря море моментов......
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+2
0
support (Kyiv)
04.03.2020 в 20:51
Слишком легко
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+4
0

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