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Рябоконь: Выиграл тот, кому важнее была эта победа

Премьер-лига
(1 голосов)

Послематчевый комментарий наставника Десны

Рябоконь: Выиграл тот, кому важнее была эта победа
Новина українською

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь прокомментировал победу своей команды в матче 21-го тура УПЛ с "Олимпиком" (2:1).

"Олимпик" – хорошо организованный соперник, поэтому игра и выдалась такой сложной. Но мы простой игры и не ожидали, знали, что они хорошо прессингуют. Поэтому где-то нам не удалось показать свой привычный футбол. Наша команда проявила характер и нам удалось взять важные три очка.

С голом – да, наверное, повезло. Но кроме гола, мне кажется, мы были поострее, моментов у нас было побольше. Вспомнить хотя бы, как мяч попадал в каркас ворот.

Поэтому, наверное, все закономерно, выиграл тот, кому важнее была эта победа", - сказал Рябоконь.

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В статье: Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Александр Рябоконь
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Источник:
ФК Олимпик

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Комментарии (4)
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Dimka26 (Чернигов)
04.03.2020 в 22:06
Ахахах.
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Бутига (Чернигов)
04.03.2020 в 22:03
Где он увидел наши моменты?Мы наверное смотрели разные матчи.С таким составом как у нас и так играть - это форменное безобразие!
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Dimka26 (Чернигов)
04.03.2020 в 22:07
Да вроде достаточно было моментов. ОСтрых.
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Бутига (Чернигов)
04.03.2020 в 22:36
Целых два. Один когда гол забили,второй когда Филипов с метра в штангу попал.А у них?Один привоз от Домбровского чего стоит.
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