Арбитр инициировал начало разгрома Карпат, - судейский эксперт

21-й тур чемпионата Украины выдался довольно чистым в плане арбитража. В матче "Заря" - "Олимпик" штрафной, с которого забили луганчане, на самом деле мог быть пенальти, потому что мяч попал футболисту "Львова" в руку на линии штрафной площади. А Александр Дердо, если вынести за скобки забавную желтую карточку Кане, мог назначить еще один пенальти в ворота "Ворсклы". Но это мелочи по сравнению с ошибкой Дмитрия Кривушкина в поединке "Карпаты" - "Александрия". Ведь ошибся судья очень грубо и при счете 0:0.

- Кривушкин инициировал начало разгрома "Карпат", - говорит Мирослав Иванович Ступар. - Состоялась подача углового, мяч отскочил в направлении Бабогло, позади находился Мартинс. Он пытался сыграть в мяч, но не попал в него, Бабогло сделал два шага вперед на встречу мячу, проткнул мяч и наткнулся на ногу Назарины, который также пытался выбить снаряд. Мартинес тут ни при чем, арбитр, скорее всего, отреагировал на контакт Бабогло с Назариной, но основания для назначения одиннадцатиметрового вызывают огромные сомнения, потому что игрок "Александрии" сам нашел ногу соперника; тем более, после этого эпизода состоялся удар по воротам "Карпат – непонятно, почему Кривушкин принял такое решение, - отметил судейский эксперт.

Добавим, что пропустив с этого пенальти в конце первого тайма, "Карпаты" не смогли сопротивляться во второй 45-минутке и проиграли матч со счетом 0:4.