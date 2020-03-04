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Висенте Гомес: Олимпик очень легко пропускает

Премьер-лига
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Итоги матча от тренера дончан

Висенте Гомес: Олимпик очень легко пропускает
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Главный тренер "Олимпика" Висенте Гомес прокомментировал матч 21-го утра УПЛ, в котором его команда проиграла "Десне" (1:2).

"Мы провели хороший матч. В первом тайме нам удавалось создавать моменты, были быстрые атаки. Во втором тайме было сложнее, но соперник не создал много моментов у наших ворот. Обидный результат.

Хорошие результаты на тренировочном сборе? Товарищеские матчи невозможно сравнивать с официальными. Это несопоставимо.

Мы очень легко пропускаем голы. Соперники не создают много моментов, но мы легко пропускаем", - резюмировал специалист.

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В статье: Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Висенте Гомес
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Источник:
ФК Олимпик

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