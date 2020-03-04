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Висенте Гомес: Олимпик очень легко пропускает
Итоги матча от тренера дончан
Главный тренер "Олимпика" Висенте Гомес прокомментировал матч 21-го утра УПЛ, в котором его команда проиграла "Десне" (1:2).
"Мы провели хороший матч. В первом тайме нам удавалось создавать моменты, были быстрые атаки. Во втором тайме было сложнее, но соперник не создал много моментов у наших ворот. Обидный результат.
Хорошие результаты на тренировочном сборе? Товарищеские матчи невозможно сравнивать с официальными. Это несопоставимо.
Мы очень легко пропускаем голы. Соперники не создают много моментов, но мы легко пропускаем", - резюмировал специалист.