Висенте Гомес: Олимпик очень легко пропускает

Главный тренер "Олимпика" Висенте Гомес прокомментировал матч 21-го утра УПЛ, в котором его команда проиграла "Десне" (1:2).

"Мы провели хороший матч. В первом тайме нам удавалось создавать моменты, были быстрые атаки. Во втором тайме было сложнее, но соперник не создал много моментов у наших ворот. Обидный результат.

Хорошие результаты на тренировочном сборе? Товарищеские матчи невозможно сравнивать с официальными. Это несопоставимо.

Мы очень легко пропускаем голы. Соперники не создают много моментов, но мы легко пропускаем", - резюмировал специалист.