Михайленко: Сегодня мы попали под разъяренного соперника

Главный тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко после матча 21-го тура УПЛ с "Шахтером" (1:4) пообщался с журналистами.

- Футбол, как и жизнь, состоит из черных и белых полос. Сегодня мы попали под разъяренного соперника, который хотел реабилитироваться за поражение в Полтаве. Нам было очень трудно, особенно, в первом тайме. Второй тайм провели лучше, но результат такой, и его надо принять и проанализировать ошибки.

- Во втором тайме "Шахтер" остановился или это следствие ваших подсказок? Что именно вы скорректировали в игре?

- Мы начали играть плотнее на флангах и при стандартных положениях. Первые два гола произошли после угловых. Надо еще проанализировать матч, но, кажется, корректировки в перерыве позволили нам во втором тайме выглядеть лучше.

- Быстрые голы - следствие вашего мандража или интенсивности действий "Шахтера"?

- Мне кажется, это было волнение. Первый угловой пришел с очень простой ситуации, и затем голы Кривцова и Мораеса стали следствием невнимательных действий при стандартных положениях.

- Низкая линия обороны без высокого прессинга была вашей задумкой? Почему так решили построить игру?

- (улыбаясь) Мы хотели активно прессинговать и накрывать, но класс соперника очень хороший. Поэтому поднимать линию обороны, не давя на защитников, это неверно. "Шахтер" заставил нас сесть низко, это не наше желание.

- Второй тайм выиграли. Можно ли вынести позитив какой-то из этого матча?

- Победа во втором тайме - один из положительных моментов. Ребята сумели не опустить голову, не развалиться, не позволили много сопернику - в этом позитив.

- Было желание выпустить с первых минут героя предыдущего матча Супрягу?

- Желание было, но мы понимали, что придется много работать на оборону. Знали, что Хобленко лучше ведет борьбу, и нам, скорее всего, придется выходить из обороны за счет длинных передач. Во втором тайме вышел Влад Супряга. Надо проанализировать, насколько он оживил игру. У нас также не было много моментов во втором тайме. Нам надо очень тщательно проанализировать эту игру, чтобы понять, насколько мы способны добавлять дальше, в чем именно.

- Если сравнивать два матча с грандами, которые на фоне "Шахтера" вы увидели моменты в своей команде, над которыми надо работать?

- Некорректно сравнивать команды. У каждой игры своя история. Сегодня соперник был совсем по-другому настроен и с первых минут продемонстрировал, что вышел играть на победу. Много атаковали, агрессивно прессинговали, поэтому нам было очень трудно, особенно в начале. Надо было сохранять холодную голову, не ошибаться в простых моментах. К сожалению, это не получилось.

- С чем связана замена Сергея Кравченко?

- Мы дали ему отдохнуть, плюс нам нужно, чтобы приобретал опыт Батагов. Он сам из Харькова, пришли родители. Мы рассчитываем на него в будущем. Счет был сделан еще в первом тайме, а мы инвестируем в его опыт и развитие.