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Валерий Бондарь: После матча с Ворсклой Каштру чуть-чуть дал по шапке

Премьер-лига
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И это помогло

Валерий Бондарь: После матча с Ворсклой Каштру чуть-чуть дал по шапке
Новина українською

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь прокомментировал матч 21-го тура УПЛ против "Днепра-1" (4:1).

"Команда очень серьезно настроилась на этот матч, потому что перед этим проиграли "Ворскле". Подошли ответственно, поэтому такой результат.

Тренер после матча с полтавчанами поговорил с нами, указал на ошибки и чуть-чуть дал по шапке.

Команда провела много матчей, поэтому все в оптимальном состоянии.

В моменте с пенальти человек бил с двух метров. Как мне показалось, мяч сначала попал мне в грудь, а потом уже в руку. Пускай это разбирают арбитры и эксперты. Если посчитал нужным, значит, пенальти", – сказал Бондарь в комментарии каналу ТК "Футбол".

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В статье: Шахтер (Донецк) СК Днепр-1 Валерий Бондарь Луиш Каштру
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Источник:
Трибуна

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