Валерий Бондарь: После матча с Ворсклой Каштру чуть-чуть дал по шапке

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь прокомментировал матч 21-го тура УПЛ против "Днепра-1" (4:1).

"Команда очень серьезно настроилась на этот матч, потому что перед этим проиграли "Ворскле". Подошли ответственно, поэтому такой результат.

Тренер после матча с полтавчанами поговорил с нами, указал на ошибки и чуть-чуть дал по шапке.

Команда провела много матчей, поэтому все в оптимальном состоянии.

В моменте с пенальти человек бил с двух метров. Как мне показалось, мяч сначала попал мне в грудь, а потом уже в руку. Пускай это разбирают арбитры и эксперты. Если посчитал нужным, значит, пенальти", – сказал Бондарь в комментарии каналу ТК "Футбол".