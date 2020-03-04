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Валерий Бондарь: После матча с Ворсклой Каштру чуть-чуть дал по шапке
И это помогло
Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь прокомментировал матч 21-го тура УПЛ против "Днепра-1" (4:1).
"Команда очень серьезно настроилась на этот матч, потому что перед этим проиграли "Ворскле". Подошли ответственно, поэтому такой результат.
Тренер после матча с полтавчанами поговорил с нами, указал на ошибки и чуть-чуть дал по шапке.
Команда провела много матчей, поэтому все в оптимальном состоянии.
В моменте с пенальти человек бил с двух метров. Как мне показалось, мяч сначала попал мне в грудь, а потом уже в руку. Пускай это разбирают арбитры и эксперты. Если посчитал нужным, значит, пенальти", – сказал Бондарь в комментарии каналу ТК "Футбол".