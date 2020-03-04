Санжар: Впереди еще много матчей, Карпаты могут спастись

Главный тренер "Карпат" Роман Санжар подвел итог матча 21-го тура УПЛ с "Александрией" (0:4) и очертил дальнейшие перспективы команды.

"Опять сомнительное судейское решение повлияло на ход встречи. В результате пенальти и счет - 0:1, ребята сломались. Мы поговорили с ними и я сказал, что нам в очередной раз приходится играть против четырнадцати игроков. Я не смог подобрать слов, чтобы как-то вытянуть футболистов, так как уже сколько матчей мы работаем, ребята настраиваются и стараются не обращать внимания на ошибки... Вышли на второй тайм и сломались, по большому счету мы уже где-то начали открываться, бежать вперед и получили еще мяча в свои ворота.

Безусловно жаль, что нет системы VAR в нашем матче. В этой встрече я понял, что мы не сможем вытянуть эту игру, потому выпустил на поле Василия Прийму и Алексея Хахлева для того, чтобы посмотреть на них и получить информацию. Как бы ни было трудно команде и мне работать при таких обстоятельствах, даже при нашей очень длительной серии без побед, у нас есть шанс. Много встреч впереди и команда может спастись. Это будет трудно сделать при таких условиях, но я верю в это и сделаю все от себя зависящее, найду слова, чтобы вытащить ребят из этого состояния.

Считаю, что игроки психологически сломались, потому что разговоры в раздевалке одни. Я уже не говорю за какие эпизоды. Каждую встречу пенальти в ворота соперника не ставят, а в наши находят. Первый тайм был более или менее ровный, с небольшим преимуществом "Александрии", а во второй половине встречи мы просто сломались, но все еще впереди, посмотрим.

В клубе непростая ситуация, есть некоторые долги и ребята шли в команду, зная меня и "Карпаты" для них - клуб с большой историей, играет в Премьер-лиге, поэтому они здесь для того, чтобы спасти команду. Однако у нас нестабильная финансовая ситуация, поэтому ребята, понимая это все, пришли не просто отбыть номер, а действительно помочь. У них есть желание и они не смотрят на то, что чего-то не хватает. Футболисты работают и по их отношению у меня нет никаких вопросов. Уверен, что они нам помогут. Мы уменьшили бюджет, есть желание клуба играть молодежью, но я убедил, чтобы не выступать абсолютно молодыми игроками, ведь должны быть более опытные футболисты, клуб пошел на встречу и мы подписали этих ребят. Сама молодежь не вытянет сезон, это все понимают.

Нам нельзя, чтобы какие-то игроки выпадали, так как равноценных замен нет. Ребята, которые пришли в конце сборов, еще находятся не в оптимальных кондициях. Отсюда и травма Танчика, и Матар еще не совсем готов, ведь много пропустил. Надеюсь на то, что они наберут форму, у нас наладится правильный баланс молодежи и опытных игроков. Просто с нами не будет, все еще впереди", - сказал Санжар.