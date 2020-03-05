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Защитник Зари: Повезло, что игрок ФК Львов попал в штангу

Премьер-лига
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Во втором тайме включили высокую скорость

Защитник Зари: Повезло, что игрок ФК Львов попал в штангу
Новина українською

Фланговый защитник "Зари" Александр Тымчик прокомментировал победу в матче 21 тура УПЛ с ФК "Львов" (2:0).

В первом тайме было тяжело. Мы пытались создавать моменты, не всё удавалось. Соперник хорошо перестраивался в обороне.

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Могли в первом тайме и пропустить - повезло, игрок ФК "Львов" попал в штангу.

Во втором тайме дожали. Включили высокие скорости и забили.

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В статье: Заря (Луганск) ФК Львов УПЛ Александр Тымчик
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