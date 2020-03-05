  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Вратарь ФК Львов прокомментировал 2 отраженных пенальти в матче с Зарей
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вратарь ФК Львов прокомментировал 2 отраженных пенальти в матче с Зарей

Премьер-лига
(1 голосов)

Взял намертво оба раза!

Вратарь ФК Львов прокомментировал 2 отраженных пенальти в матче с Зарей
Новина українською

Вратарь ФК "Львов" Богдан Сарнавский, хотя его команда уступила в 21 туре "Заре" 0:2, стал одним из героев матча, ведь сделал несколько невероятных "спасений", в частности в первом тайме вытащил мяч из "девятки", а во втором ...отразил два пенальти (73 и 92 минуты).

Читайте такжеУровень - бог: Как Сарнавский взял два пенальти в матче с Зарей

Однако Богдан утверждает, что пенальти - это лотерея и у него нет никакого секрета.

Игрок напротив меня выбирает угол, я выбираю угол - так и получается, что может совпасть или нет. Это чисто случайность, никакого секрета здесь нет.

Читайте такжеЗаря - Львов 2:0. Видео голов и обзор матча

Прокомментировал Сарнавский и поражение своей команды от луганской "Зари".

Негативный осадок остался, потому что уступили 0:2. В первом тайме играли неплохо выглядели компактно.

Во втором немного подсели. "Заря" неплохо выглядела, контролировала игру ...Счет на табло.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) ФК Львов Богдан Сарнавский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол News

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...