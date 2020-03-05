Вратарь ФК Львов прокомментировал 2 отраженных пенальти в матче с Зарей

Вратарь ФК "Львов" Богдан Сарнавский, хотя его команда уступила в 21 туре "Заре" 0:2, стал одним из героев матча, ведь сделал несколько невероятных "спасений", в частности в первом тайме вытащил мяч из "девятки", а во втором ...отразил два пенальти (73 и 92 минуты).

Однако Богдан утверждает, что пенальти - это лотерея и у него нет никакого секрета.

Игрок напротив меня выбирает угол, я выбираю угол - так и получается, что может совпасть или нет. Это чисто случайность, никакого секрета здесь нет.

Прокомментировал Сарнавский и поражение своей команды от луганской "Зари".