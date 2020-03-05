Игрок Олимпика: Ошибка форварда мало на что влияет, а у кипера она всегда результативная

Нападающий "Олимпика" Максим Дегтярев прокомментировал поражение команды от "Десны" (1:2) в 21 туре УПЛ.

В частности, высказался форвард и об ошибке вратаря донецкой команды Крынского.

Очень обидно проигрывать такие матчи. Вели в счете и пропустили такие голы ...Детские. Столько сил отдаем, а в итоге не зарабатываем очки.

Просто когда вратарь ошибается - это всегда результативно. А когда игрок атаки не забивает - не очень быстро влияет, это быстро забывают. Ничего, мы его поддержим. Бывает и такое.