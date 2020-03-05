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Гонка бомбардиров УПЛ: Серия Супряги, слово Цыганкова, упущенный шанс Леднева

Премьер-лига
(1 голосов)

Борьба за второе место обостряется

Гонка бомбардиров УПЛ: Серия Супряги, слово Цыганкова, упущенный шанс Леднева
UA-Футбол
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В предпоследнем туре первой части чемпионата Украины отличились почти все, кто пытается угнаться за Жуниором Мораесом. Согласно протоколу УПЛ, забил и сам украинизированный бразилец. Однако мы все же склонны считать, что в случае второго взятия ворот "Днепра-1" был автогол Адамюка.

В нашем рейтинге бомбардиров у Жуниора осталось 15 результативных ударов, поэтому Леднев и Филиппов сократили отставание уже до четырех голов. Быстрый гол форварда "Десны" помог черниговцам в итоге преодолеть "Олимпик", а вот у хавбека "Зари" была возможность выйти на чистое второе место в рейтинге, однако на последних минутах он не реализовал пенальти, проиграв дуэль Богдану Сарнавскому.

Марлос, который идет четвертым, в 21-м туре отдыхал, зато один из четырех голов горняков принадлежит Тайсону, что позволило ему подняться на пятое место. Точнее, пятую строчку сейчас делят сразу пять игроков. Беседин скоро отстанет, а вот Цыганков, который наконец-то полноценно вернулся после травмы, напомнил о своих амбициях - его гол в ворота "Колоса" показывает, что он еще может побороться за место в лидирующей тройке.

Нельзя не обратить внимание на Владислава Супрягу. После возобновления чемпионата он забил уже в третьем матче подряд (в игре с "Шахтером" он реализовал пенальти). По итогам первой части он вряд ли финиширует хотя бы в тройке, но на втором этапе, когда соперники будут явно проще, у форварда "Днепра-1" будет прекрасная возможность набить себе статистику.

Футболист Команда Голы (Пен.) Матчи Среднее
1 Жуниор Мораес Шахтер 15 (1) 18 0.83
2 Богдан Леднев Заря 11 (1) 19 0.58
3 Александр Филиппов Десна 11 (2) 19 0.58
4 Марлос Шахтер 9 (1) 16 0.56
5 Артем Беседин Динамо 8 (1) 13 0.62
6 Тайсон Шахтер 8 (2) 15 0.53
7 Беньямин Вербич Динамо 8 (2) 16 0.5
8 Владислав Супряга СК Днепр-1 8 (2) 16 0.5
9 Виктор Цыганков Динамо 8 (3) 20 0.4
10 Дмитрий Хлёбас Десна 7 13 0.54
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В статье: Тайсон Жуниор Мораес Александр Филиппов Богдан Леднев Виктор Цыганков Владислав Супряга
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Комментарии (2)
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v.grischuk (Винница)
05.03.2020 в 11:21
Если бы играли на Супрягу и он был основным, то мог бы наколотить в нижней шестерке)
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Cannabis Sativa (Луцк)
05.03.2020 в 10:50
Во всем мире в гонке бомбардиров при одинаковом количестве забитых мячей выше оказывается тот игрок, который раздал больше голевых пасов. И только в странах бывшего СССР гол с пенальти считается важнее ассиста. Может быть пришло время что-то менять и внедрять европейские стандарты?
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