Гонка бомбардиров УПЛ: Серия Супряги, слово Цыганкова, упущенный шанс Леднева

В предпоследнем туре первой части чемпионата Украины отличились почти все, кто пытается угнаться за Жуниором Мораесом. Согласно протоколу УПЛ, забил и сам украинизированный бразилец. Однако мы все же склонны считать, что в случае второго взятия ворот "Днепра-1" был автогол Адамюка.

В нашем рейтинге бомбардиров у Жуниора осталось 15 результативных ударов, поэтому Леднев и Филиппов сократили отставание уже до четырех голов. Быстрый гол форварда "Десны" помог черниговцам в итоге преодолеть "Олимпик", а вот у хавбека "Зари" была возможность выйти на чистое второе место в рейтинге, однако на последних минутах он не реализовал пенальти, проиграв дуэль Богдану Сарнавскому.

Марлос, который идет четвертым, в 21-м туре отдыхал, зато один из четырех голов горняков принадлежит Тайсону, что позволило ему подняться на пятое место. Точнее, пятую строчку сейчас делят сразу пять игроков. Беседин скоро отстанет, а вот Цыганков, который наконец-то полноценно вернулся после травмы, напомнил о своих амбициях - его гол в ворота "Колоса" показывает, что он еще может побороться за место в лидирующей тройке.

Нельзя не обратить внимание на Владислава Супрягу. После возобновления чемпионата он забил уже в третьем матче подряд (в игре с "Шахтером" он реализовал пенальти). По итогам первой части он вряд ли финиширует хотя бы в тройке, но на втором этапе, когда соперники будут явно проще, у форварда "Днепра-1" будет прекрасная возможность набить себе статистику.