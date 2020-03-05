Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гонка бомбардиров УПЛ: Серия Супряги, слово Цыганкова, упущенный шанс Леднева
Борьба за второе место обостряется
В предпоследнем туре первой части чемпионата Украины отличились почти все, кто пытается угнаться за Жуниором Мораесом. Согласно протоколу УПЛ, забил и сам украинизированный бразилец. Однако мы все же склонны считать, что в случае второго взятия ворот "Днепра-1" был автогол Адамюка.
В нашем рейтинге бомбардиров у Жуниора осталось 15 результативных ударов, поэтому Леднев и Филиппов сократили отставание уже до четырех голов. Быстрый гол форварда "Десны" помог черниговцам в итоге преодолеть "Олимпик", а вот у хавбека "Зари" была возможность выйти на чистое второе место в рейтинге, однако на последних минутах он не реализовал пенальти, проиграв дуэль Богдану Сарнавскому.
Марлос, который идет четвертым, в 21-м туре отдыхал, зато один из четырех голов горняков принадлежит Тайсону, что позволило ему подняться на пятое место. Точнее, пятую строчку сейчас делят сразу пять игроков. Беседин скоро отстанет, а вот Цыганков, который наконец-то полноценно вернулся после травмы, напомнил о своих амбициях - его гол в ворота "Колоса" показывает, что он еще может побороться за место в лидирующей тройке.
Нельзя не обратить внимание на Владислава Супрягу. После возобновления чемпионата он забил уже в третьем матче подряд (в игре с "Шахтером" он реализовал пенальти). По итогам первой части он вряд ли финиширует хотя бы в тройке, но на втором этапе, когда соперники будут явно проще, у форварда "Днепра-1" будет прекрасная возможность набить себе статистику.
|№
|Футболист
|Команда
|Голы (Пен.)
|Матчи
|Среднее
|1
|Жуниор Мораес
|Шахтер
|15 (1)
|18
|0.83
|2
|Богдан Леднев
|Заря
|11 (1)
|19
|0.58
|3
|Александр Филиппов
|Десна
|11 (2)
|19
|0.58
|4
|Марлос
|Шахтер
|9 (1)
|16
|0.56
|5
|Артем Беседин
|Динамо
|8 (1)
|13
|0.62
|6
|Тайсон
|Шахтер
|8 (2)
|15
|0.53
|7
|Беньямин Вербич
|Динамо
|8 (2)
|16
|0.5
|8
|Владислав Супряга
|СК Днепр-1
|8 (2)
|16
|0.5
|9
|Виктор Цыганков
|Динамо
|8 (3)
|20
|0.4
|10
|Дмитрий Хлёбас
|Десна
|7
|13
|0.54