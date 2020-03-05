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Сын Франа Соля отметился голом на Олимпийском

Премьер-лига
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Внефутбольное: когда закончился матч и все пошли домой (закончилась телетрансляция)

Сын Франа Соля отметился голом на Олимпийском
Новина українською

После победного матча с "Колосом" (2:0) и забитого гола легионер киевского "Динамо" Фран Соль взял на поле НСК "Олимпийский" своего малыша-сына.

Мальчик явно не равнодушен к футболу: взял мяч и тут же, копая его, куда-то направился.

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Папа же решил устроить победу и для малого - пошли к воротам и под довольный гул фанатов на стадионе мальчик с помощью Франа Соля забил свой первый гол на главном стадионе Украины.

Сам Фран тут же наградил мальчика подбрасыванием, которые малыш, похоже, очень любит.

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В статье: НСК Олимпийский Динамо (Киев) Франсиско Соль
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