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Нападающий Десны: Если честно, то Олимпик играл лучше
Но потому и приятнее победа
Форвард черниговской "Десны" Александр Филиппов прокомментировал победу своей команды над "Олимпиком" в 21 туре УПЛ (2:1).
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Если честно, положа руку на сердце, то "Олимпик" играл лучше.
Мы играли вторым номером, рассчитывали на скоростные контратаки.
Тем и приятнее победа. Перетерпели и, проигрывая 0:1, выиграли в очень хорошей, организованной команды.
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Источник:Футбол News
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