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Нападающий Десны: Если честно, то Олимпик играл лучше

Премьер-лига
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Но потому и приятнее победа

Нападающий Десны: Если честно, то Олимпик играл лучше
Новина українською

Форвард черниговской "Десны" Александр Филиппов прокомментировал победу своей команды над "Олимпиком" в 21 туре УПЛ (2:1).

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Если честно, положа руку на сердце, то "Олимпик" играл лучше.

Мы играли вторым номером, рассчитывали на скоростные контратаки.

Тем и приятнее победа. Перетерпели и, проигрывая 0:1, выиграли в очень хорошей, организованной команды.

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В статье: Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) УПЛ Александр Филиппов
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