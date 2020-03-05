Нападающий Десны: Если честно, то Олимпик играл лучше

Форвард черниговской "Десны" Александр Филиппов прокомментировал победу своей команды над "Олимпиком" в 21 туре УПЛ (2:1).

Если честно, положа руку на сердце, то "Олимпик" играл лучше.

Мы играли вторым номером, рассчитывали на скоростные контратаки.

Тем и приятнее победа. Перетерпели и, проигрывая 0:1, выиграли в очень хорошей, организованной команды.